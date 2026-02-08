Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi. Orari e programma

AGI - Nella prima domenica dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, riflettori puntati sulla discesa libera femminile ma anche sullo slalom gigante parallelo dello snowboard, sullo slittino maschile e sui 5000 metri maschili di pattinaggio velocità.
Questi gli azzurri in gara oggi:
- ore 9: snowboard, slalom gigante parallelo donne (qualificazioni: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle - a Livigno);
- ore 9.30: snowboard, slalom gigante parallelo uomini (qualificazioni: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March - a Livigno);
- ore 11.30: sci alpino, discesa libera donne (Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano - a Cortina d'Ampezzo);
- ore 12.30: sci di fondo, skiathlon uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino - a Lago di Tesero);
- ore 14.05: biathlon, staffetta mista (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer - ad Anterselva);
- ore 14.30: curling, doppio misto, Italia-Repubblica Ceca (fase a gironi, Stefania Costantini/Amos Mosaner - a Cortina d'Ampezzo);
- ore 16: pattinaggio velocita', 5000 metri uomini (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti - a Milano);
- ore 17: slittino, singolo uomini, 3/a - 4/a manche (Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler - a Cortina d'Ampezzo);
- ore 19.05: curling, doppio misto, Italia-Gran Bretagna (fase a gironi: Stefania Costantini/Amos Mosaner - a Cortina d'Ampezzo);
- ore 19.30: pattinaggio figura, team event, libero coppie (Sara Conti-Niccolo' Macii - a Milano);
- ore 19.30: snowboard, big air donne (qualificazioni: Marilu' Poluzzi - a Livigno);
- ore 20.45: pattinaggio figura, team event, libero donne (Lara Naki Gutmann - a Milano);
- ore 21.55: pattinaggio figura, team event, libero uomini (Daniel Grassl o Matteo Rizzo - a Milano).