Discesa libera femminile: Pirovano quarta. Brutta caduta per Vonn

AGI - Brivido sulla pista Olimpia delle Tofane durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026. Lindsey Vonn, la leggenda dello sci americano tornata alle competizioni a 41 anni, è stata protagonista di una brutta caduta dopo sole poche porte. Il sogno olimpico è durato poco più di 10 secondi. L'atleta, che già gareggiava con un pesantissimo danno al ginocchio sinistro (rottura totale del crociato avvenuta solo una settimana fa), è atterrata male dopo un salto, rimanendo a terra. I medici sono prontamente intervenuti per prestarle soccorso; fortunatamente la campionessa è cosciente e si muove, nonostante il forte dolore.
La Goggia sul podio
Sofia Goggia è terza dietro ad Aicher e Johnson, è riuscita a riprendersi nella parte finale del tracciato. L'azzurra Laura Pirovano quinta, nona la Brignone.