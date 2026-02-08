Argento 'vivo' per l'Italia del biathlon

AGI - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25".
Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. Per l'Italia è la sesta medaglia ai Giochi dopo l'oro di Lollobrigida, l'argento di Franzoni e i bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso.
La soddisfazione azzurra
Soddisfazione azzurra nel biathlon dopo l'argento di oggi, ad Anterselva, nei Giochi di Milano-Cortina, nella staffetta mista. "Sono veramente contenta. Ero più agitata del solito ma sono riuscita a fare una gran bella staffetta", ha detto, ai microfoni di RaiSport, Lisa Vittozzi. A farle eco Dorothea Wierer: "Sapevamo di avere buone possibilità. Oggi ero molto nervosa. Ora godiamoci al massimo questo momento".
Abodi, una squadra che regala emozioni
"Argento vivo per la nostra staffetta mista del biathlon! Secondo giorno di Milano-Cortina che sembra non finire mai, con il medagliere degli azzurri che arriva a quota 6! Un secondo posto frutto dell'impresa di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che nell'ultima frazione mette un punto esclamativo italiano sul podio, incorniciando il lavoro fatto dai compagni di squadra". scrive sui social, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.
"Che bella questa disciplina dove il cuore batte veloce nella sciata e deve rallentare al momento del tiro, dove il controllo e la concentrazione sono fondamentali e l'Italia è esempio ed eccellenza. Complimenti a una squadra che regala emozioni", conclude il ministro.
Kompatscher, gara meravigliosa
"Non ci sono parole per esprimere fino in fondo la gioia che stiamo vivendo, in questa domenica che celebra per la prima volta i Giochi Olimpici Invernali in Alto Adige. Prima gara e prima medaglia, veramente incredibile. Complimenti a Dorothea Wierer, a Lukas Hofer e a tutta la staffetta per questa meravigliosa gara". Così il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.