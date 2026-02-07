Francesca Lollobrigida, primo oro dell'Italia alle Olimpiadi
Primo oro per l'Italia, impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio  
L'azzurra 35enne festeggia la medaglia nel giorno del suo compleanno
Francesca Lollobrigida bacia la medaglia d'oro
Gabriel BOUYS / AFP - Francesca Lollobrigida bacia la medaglia d'oro
AGI - Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo possibile: è medaglia d'oro per l'atleta azzurra, che regala il primo trionfo al pattinaggio di velocità al femminile nei Giochi Olimpici invernali.

I 3000 metri sono un crescendo d'emozioni per l'azzurra, che blinda la vittoria con un rush finale semplicemente sensazionale. Lollobrigida è oro col tempo di 3.54.28, nuovo record olimpico e italiano, e le ultime due batterie non fanno altro che certificare il suo successo: argento alla norvegese Ragne Wiklund (+2.26), bronzo alla canadese Valerie Maltais (+2.65).

Meloni, "brava Francesca Lollobrigida, oro straordinario"

"Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l'Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno. Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani, grandissima la nostra azzurra

"Ecco il primo oro per l’Italia! Francesca Lollobrigida trionfa nei 3000 metri di speed skating con uno straordinario record olimpico! Grandissima la nostra azzurra!". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

