Mattarella a Casa Italia: 'È la nostra porta d'ingresso'

AGI - "Quando le olimpiadi sono in altri Paesi, come è avvenuto ad esempio a Parigi, Casa Italia è una finestra sull'Italia, un luogo che la raffigura. Questa volta ha un altro significato: è una porta di ingresso nell'Italia, un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia nel suo carattere, cultura e stile di vita". Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando poco prima del taglio del nastro di Casa Italia, alla Triennale di Milano.
"Siamo a poche ora dall'apertura dei giochi, l'emozione va crescendo - ha poi proseguito il Capo dello Stato - Ed è un motivo di soddisfazione vedere l'Italia al centro della dimensione internazionale dello sport". Il presidente ha poi fatto a tutti gli atleti e ai loro staff "l'augurio più intenso di una buona attività".
"Questo luogo esprime un benvenuto a tutti quelli che verranno nel nostro Paese. Casa Italia è un benvenuto nel nostro Paese non solo nelle gare ma anche altrove. Un benvenuto che esprime la vocazione italiana al dialogo, alla concordia e alla collaborazione" ha infine concluso.
Il presidente del Coni Buonfiglio: "Ci siamo, è incredibile"
"Ci siamo. È incredibile perché sei mesi fa sono stato eletto presidente del Coni e oggi siamo qui alle olimpiadi, non so se vi rendete conto voi, io ancora non me ne sono reso conto. Ieri mattina il Presidente della Repubblica è stato al Villaggio Olimpico con le atlete e con gli atleti, ha pranzato con noi, con una vicinanza che ci dà forza, ci dà entusiasmo. Oggi siamo qui alla Triennale, di nuovo a inaugurare un bel progetto, il progetto Musa, in un luogo iconico", ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio entrato alla Triennale di Milano.