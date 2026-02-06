Bbc boccia i seggiolini dello stadio San Siro

AGI - Il sito della Bbc ha ironizzato sui seggiolini dello stadio di San Siro. "Se vi chiedete perché questo storico stadio sia destinato a essere demolito e ricostruito, questi sono i seggiolini della tribuna principale", ha scritto l'inviata Emma Smith pubblicando la foto di una serie di seggiolini logorati e con il colore arancione totalmente sbiadito. "Sede olimpica, strutture da calcio dilettantistico", ha commentato la giornalista.
La stessa inviata, in un post di poco fa, ha scritto: "Ci sono molti posti vuoti intorno a San Siro. Direi che lo stadio sia pieno al 70%. Le vendite dei biglietti sono state lente, cosa insolita per una cerimonia di apertura olimpica".
Il clima a Milano e l'atmosfera pre-evento
In compenso, la giornalista dell'emittente tv britannica pare sia stata molto colpita dal meteo di oggi a Milano: "Quando mi sono svegliata stamattina sotto una pioggia battente, temevo il peggio: una ripetizione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, distrutta da un diluvio. Ma quelle paure erano infondate, poiché si trasformò in una splendida serata di fine inverno a Milano, cieli azzurri e nessuna nuvola in vista".
L'inviata ha anche notato l'afflusso del pubblico: "Quando sono arrivata alle 16 ora locale, c'erano già le code per entrare a San Siro e una ancora più lunga per il negozio di articoli di merchandising. Se vuoi spendere 65 euro per un peluche della mascotte Tina 2026, dovrai sbrigarti".