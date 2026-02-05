Storica vittoria dell’Italia: 4‑1 alla Francia nell’hockey femminile

AGI - Storica vittoria dell'Italia dell'hockey femminile ai Giochi olimpici. Nella prima partita del torneo olimpico di Milano Cortina 2026, le azzurre hanno meritatamente sconfitto la Francia per 4 a 1 (parziali: 1-1; 1-0; 2-0) al termine di un incontro dominato sia sotto l'aspetto del gioco che dei tiri (46, un terzo in più delle avversarie). Ottima la prestazione per le ragazze di coach Eric Bouchard e in particolare del portiere Martina Fedel.
Sul ghiaccio della 'Milano Santagiulia Ice Hockey Arena' davanti a un pubblico molto numeroso che ha accompagnato la vittoria al grido 'Italia Italia', le azzurre dopo aver incassato il vantaggio francese di Gabrielle De Serres, hanno pareggiato con Kayla Tutino. Nel finale del secondo tempo a portare l'Italia in vantaggio è stata Rebecca Roccella. Fulmineo l'avvio del terzo drittel con Matilde Fantin, stella dell'hockey italiano in rosa, capace di insaccare la terza rete alle spalle del goalie transalpino Alice Philbert. Meno di cinque minuti più tardi la quarta rete, firmata da Katrin Della Rovere, giocatrice che ha trascorso gran parte della sua carriera nelle leghe professionistiche nordamericane.
Prossimi impegni e obiettivi di qualificazione
L'Italia della capitana Nadia Mattivi proseguirà l'avventura olimpica sabato contro la Svezia, quindi lunedì 9 contro il Giappone e martedì 10 contro la Germania, tutte avversarie più forti della Francia. L'obiettivo dell'Italia è quello di qualificarsi ai quarti di finale, ma servirà chiudere il girone nelle prime tre posizioni.
I precedenti storici: da Torino 2006 a Milano Cortina
L'Italia dell'hockey femminile ai Giochi olimpici aveva preso parte solo all'edizione di Torino 2006, essendo stata, come a Milano Cortina 2026, Nazione ospitante. In quell'occasione le azzurre, su cinque partite, tutte perse, avevano segnato solo tre gol subendone ben 48. La prima rete di sempre di un'italiana nel torneo olimpico fu quella di Sabina Florian contro la Russia (14 febbraio 2006).