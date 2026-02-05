La Fiamma arriva alla sede Eni di San Donato Milanese

AGI - A partire dal 6 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ha illuminato tutte le regioni italiane e tante realtà in cui è presente Eni, che ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma.
A essere protagonisti del Viaggio della Fiamma Olimpica in tutta Italia sono stati 10.001 tedofori: oltre 400 tra loro sono persone di Eni e delle sue società che hanno portato la torcia nelle località in cui vivono e lavorano.
I luoghi simbolo di Eni
La Fiamma sarà oggi a San Donato Milanese, headquarter della società: l'ultima tappa di questo percorso in cui si celebrano i valori dello sport.
La Fiamma Olimpica è passata in 9 luoghi che raccontano la storia, i valori e l'impegno di Eni e delle sue società in Italia (dal Gazometro di Roma alle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela fino agli stabilimenti Versalis di Brindisi e Ravenna) e i tedofori Eni hanno corso in altri 10 territori in cui l'azienda è presente con impianti e siti produttivi.
Le torce Essential
Protagoniste del Viaggio anche le torce 'Essential', realizzate da Eni e Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi), così chiamate per via del design minimale che le contraddistingue. Sono le prime torce nella storia delle Olimpiadi ad aver ottenuto la certificazione di ReMade con classe di appartenenza A, per il contenuto di materiale riciclato con cui sono state prodotte, e sono alimentate con bio-GPL, prodotto nella bioraffineria Enilive di Gela al 100% da materie prime rinnovabili, prevalentemente scarti e residui come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell'industria agroalimentare.