Milano-Cortina, le olimpiadi delle prime volte

AGI - Sarà l'edizione delle "prime volte" quella dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Per la prima volta due località, per la prima volta due bracieri, per la prima volta gare diffuse in due Regioni, due ambienti differenti (città e montagna) e due province autonome diverse. E ancora, per la prima volta cerimonia di apertura e chiusura in due località diverse (Milano, in concomitanza con Cortina d'Ampezzo, e Verona), per la prima volta apertura delle Paralimpiadi in un sito Unesco (l'Arena di Verona), per la prima volta una località italiana che ospita per due volte i Giochi Invernali (Cortina, 1956 e 2026). Ma i record non finiscono qui. Ad iniziare dal numero di atleti italiani convocati: 196 (103 uomini e 93 donne). Mai così tanti.
I numeri
Saranno nel complesso 196 (103 uomini e 93 donne) gli atleti del Team Italia impegnati. La cifra consente di superare il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga di Torino 2006 (184 atleti di cui 109 uomini e 75 donne). L'edizione sfiora la parità di genere con il 47,4% di atlete, la più alta percentuale di sempre rispetto al 40,8% di Torino 2006, al 39,5% di Pechino 2022, al 39,3% di Pyeongchang 2018 e al 38,9% di Sochi 2014. La più giovane della spedizione olimpica è la 16enne Giada D'Antonio (sci alpino), il più "anziano" Roland Fischnaller, 45 anni (slalom gigante parallelo di snowboard alpino).
I portabandiera
Una delle novità di questa edizione dei Giochi Invernali sarà appunto la concomitanza alla cerimonia di apertura a Milano (allo Stadio di San Siro) e a Cortina, (oltre alle cerimonie "capsule" di Livigno e Predazzo). A portare la bandiera per l'Italia nelle due sfilate saranno Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo) a Milano e Federica Brignone (sci alpino) e Amos Mosaner (curling) a Cortina.
Atleti da tutto il mondo
Arrivano da 92 Nazioni (94 nazionalità) gli atleti che gareggeranno in questa edizione. Previsto il debutto ai Giochi della neve e del ghiaccio dei Paesi africani del Benin e Guinea-Bissau, e degli Emirati Arabi Uniti. Alle 92 Nazioni presenti vanno aggiunte le due nazionalità di atleti che non gareggeranno sotto bandiera e colori nazionali, ovvero russi e bielorussi per motivi di sospensione dei rispettivi comitati olimpici nazionali a seguito dell'invasione militare di Mosca in Ucraina. Russia e Bielorussia saranno presenti nella rappresentativa degli 'atleti neutrali individuali'. In totale gareggeranno circa 2900 atleti.
Le medaglie
Sono 195 gli eventi in cui verranno assegnate le medaglie. Per la precisione si tratterà di 245 medaglie d'oro, 245 di argento e 245 di bronzo per i Giochi Olimpici. E di 137 medaglie d'oro, 137 di argento e 137 di bronzo per i Giochi Paralimpici. Per un totale di 1146 medaglie. Le medaglie hanno un diametro di 80 mm e spessore di 10 mm. Con la seguente composizione: 500 grammi d'argento e 6 grammi di oro (medaglia d'oro); 500 grammi di agento (medaglia d'argento) e 420 grammi di rame (medaglia di bronzo).
Le location
Le gare si terranno nelle seguenti location: Anterselva (biathlon), Cortina Curling Olympic Stadium (curling), Cortina Sliding center (bob, skeleton, slittino), Livigno Aerials & Moguls Park (sci acrobatico), Livigno Snow Park (sci acrobatico e snowboard), Milano Ice Skating Arena (pattinaggio di figura e Short Track), Milano Santagiulia (Hockey su ghiaccio), Milano Speed Skating Stadium (pattinaggio velocita'), Milano Rho Ice Hockey Arena (hockey su ghiaccio), Predazzo Ski Jumping Stadium (combinata nordica e salto con gli sci), Stelvio Ski Centre di Bormio (sci alpinismo e sci alpino), Tesero Cross-Country Skiing (combinata nordica e sci di fondo), Tofane Alpine Skiing Centre (sci alpino).
I biglietti
Così tante specialità in così tante location significa tanti biglietti differenti (e tanti prezzi differenti). Si va dai 30 euro dei biglietti per le fasi preliminari dell'hockey femminile ai 200 euro circa del pattinaggio di figura. Di certo i biglietti più costosi sono quelli necessari ad accedere alla cerimonia di apertura e di chiusura. Per vedere l'accensione del braciere venerdì 6 a San Siro si va dai 260 euro dei biglietti più economici (al momento esauriti) ai 2.026 euro dei top di gamma. Per la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona sono disponibili solo pacchetti di hospitality che a non meno di 8mila euro a persona offrono, oltre al biglietto per la cerimonia, anche una lounge e una raffinata cena prima dello spettacolo.
Le cerimonie: armonia a Milano, bellezza a Verona
Due regioni diverse, due diverse cerimonie. Quella di apertura, firmata dal Balich Wonder Studio, si terrà allo Stadio Meazza di San Siro, sarà dedicata all'"Armonia" e vedrà la partecipazione tra gli altri di star come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang. Insieme a loro, nella realizzazione dello spettacolo, oltre 1.300 membri del cast, tra professionisti e volontari provenienti da oltre 27 Paesi, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro degli altri fornitori, attivi tra lo Stadio di San Siro e i diversi hub operativi. La cerimonia di chiusura, di Filmmaster, prenderà vita all'Arena di Verona e sarà un tributo alla bellezza ("Beauty in Action" il titolo) e vedra' tra gli altri l'esibizione di Roberto Bolle.
DOVE SEGUIRE LE GARE IN TV. Le gare di Milano Cortina saranno trasmesse in chiaro dalla Rai, che garantirà la diretta delle cerimonie di apertura e chiusura e delle gare principali. La copertura integrale, invece, sarà garantita da Eurosport, disponibile tramite Dazn, TimVision, Amazon Prime Video Channels e Discovery+.