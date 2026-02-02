Il Verona esonera Zanetti, il Pisa sceglie Hiljemark

AGI - La 23esima giornata di Serie A fa saltare un'altra panchina. Lo 0-4 col Cagliari che ha lasciato l'Hellas all'ultimo posto in classifica assieme al Pisa con 14 punti costa il posto a Paolo Zanetti, esonerato ufficialmente dalla società scaligera.
"Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell'ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco", si legge nella nota del club.
Zanetti, 43 anni, era stato ingaggiato nell'estate 2024, chiudendo la sua prima stagione alla guida del Verona al 14esimo posto.
Sesto cambio di panchina in Serie A
Con l'esonero di Paolo Zanetti a Verona diventano sei i cambi in panchina in Serie A dopo 23 giornate. Il primo si era registrato dopo l'ottavo turno alla Juve, con l'esonero di Igor Tudor e l'ingaggio di Luciano Spalletti col breve interregno di Massimo Brambilla per la gara vinta contro l'Udinese.
Fatali al tecnico croato le tre sconfitte di fila fra campionato e Champions (Como, Real Madrid e Lazio) ma soprattutto un digiuno di vittorie che durava da un mese e mezzo, con la squadra precipitata al settimo posto con Atalanta e Udinese a quota 12.
Il ko interno con la Cremonese alla nona giornata e appena 3 punti in classifica figli di altrettanti pareggi spingono invece il Genoa a cambiare: via Vieira e guida ad interim al duo Murgita-Criscito (che conquistano col Sassuolo il primo successo in campionato) prima di passare il testimone a Daniele De Rossi.
La sconfitta subita al "Franchi" contro il Lecce e un ultimo posto decretato da 4 punti in 10 partite senza nemmeno una vittoria costano il posto anche a Stefano Pioli: sulla panchina della Fiorentina, dopo la parentesi Galloppa in Conference League, approda Paolo Vanoli.
Cinque pareggi di fila e i due stop consecutivi con Udinese e Sassuolo fanno invece precipitare la situazione in casa Atalanta che dopo l'undicesima giornata si separa da Ivan Juric e punta su Raffaele Palladino.
Il 23esimo turno è fatale a due allenatori: a cambiare sono Pisa e Verona, ultime a braccetto in classifica con 14 punti. I nerazzurri, perso anche lo scontro col Sassuolo (1-3) e con appena una vittoria in tutto il campionato, mettono alla porta Alberto Gilardino e si apprestano a puntare sul 33enne svedese Oscar Hiljemark; in casa Hellas è lo 0-4 di Cagliari a far calare il sipario dopo un anno e mezzo sull'avventura di Paolo Zanetti.
Nella scorsa stagione furono in tutto 9 i cambi in panchina in Serie A, il primo dei quali dopo appena 4 giornate con la Roma che decise di esonerare De Rossi ingaggiando proprio Juric.
Il Pisa sceglie il nuovo tecnico svedese
Il Pisa ha scelto il nuovo allenatore. Un po' a sorpresa la scelta è ricaduta sullo svedese Oscar Hiljemark che adesso dovrà liberarsi dal contratto che lo lega fino al 31 dicembre 2027 all'Elfsborg.
La svolta nella tarda serata di ieri, dopo che in giornata c'erano stati contatti con Marco Giampaolo. Una volta ottenuta la risoluzione del contratto con l'Elfsborg, Hiljemark sarà ufficializzato dal Pisa. Hiljemark era stato seguito sotto traccia dai nerazzurri già in estate ma era ancora sulla panchina degli svedesi con cui ha allenato anche in Europa League.
Nel 2024-2025 la sua squadra ha sconfitto per 1-0 la Roma nella fase a gironi di Europa League. Hiljemark è un tecnico giovane, 33 anni, e ha giocato in Italia con il Palermo e il Genoa.
Centrocampista di buon valore che ha vestito anche la maglia del PSV Eindhoven vincendo la Eredivisie nel 2014-2015, ha concluso la carriera a soli 28 anni, a causa dei tanti infortuni, e ha iniziato ad allenare nel 2021 all'Aalborg, ultima squadra con cui ha giocato.