Milano-Cortina, tutte le finali giorno per giorno

AGI - I XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro e si concluderanno domenica 22 con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, prevedono 116 eventi da medaglia in 16 sport. Debutta ai Giochi lo sci alpinismo. Le prime medaglie che saranno assegnate saranno quelle della discesa libera maschile, l'ultima come tradizione dei Giochi l'oro dell'hockey su ghiaccio maschile.
Queste le finali giorno per giorno:
SABATO 7 FEBBRAIO Sci alpino: discesa libera uomini (ore 11.30 - Bormio). Sci di fondo: skiathlon 10 km+10 km donne (13 - Lago di Tesero). Salto: trampolino normale individuale donne (18.45 - Predazzo). Snowboard: snowboard big air uomini (19.30 - Livigno). Pattinaggio velocita': 3000 metri donne (16 - Milano).
DOMENICA 8 FEBBRAIO Sci alpino: discesa libera donne (11.30 - Cortina d'Ampezzo). Biathlon: staffetta mista 4x6km (14.05 - Anterselva). Sci di fondo: skiathlon 10km+10km uomini (12.30 - Lago di Tesero). Pattinaggio figura: team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini - 19.30 - Milano). Slittino: individuale uomini 3/a e 4/a manche (17 - Cortina d'Ampezzo). Snowboard: slalom gigante parallelo uomini, slalom gigante parallelo donne (13 - Livigno). Pattinaggio velocita': 5000 metri uomini (16 - Milano).
LUNEDÌ 9 FEBBRAIO Sci alpino: combinata a squadre uomini (discesa libera/10.30; slalom/14 - Bormio). Freestyle: freeski slopestyle donne (12.30 - Livigno). Salto: trampolino normale individuale uomini (19 - Predazzo). Snowboard: big air donne (19.30 - Livigno). Pattinaggio velocita': 1000 metri donne (17.30 - Milano).
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO Sci alpino: combinata a squadre donne (discesa libera/12.30; slalom/14 - Cortina d'Ampezzo). Biathlon: 20 km individuale uomini (13.30 - Anterselva). Sci di fondo: sprint tecnica classica donne, sprint tecnica classica uomini (11.45 - Lago di Tesero). Curling: doppio misto (18.05 - Cortina d'Ampezzo). Slittino: individuale donne 3/a e 4/a manche (17 - Cortina d'Ampezzo). Salto: gara a squadre miste (18.45 - Predazzo). Short track: staffetta mista (10.30 - Milano).
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO Sci alpino: supergigante uomini (11.30 - Bormio). Biathlon: 15 km individuale donne (14.15 - Anterselva). Pattinaggio figura: danza, programma libero (19.30 - Milano). Freestyle: moguls donne (14.15 - Livigno). Combinata nordica: individuale Gundersen trampolino normale/10 km (13.45 - Lago di Tesero/Predazzo). Pattinaggio velocita': 1000 metri uomini (18.30 - Milano).
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO Sci alpino: supergigante donne (11.30 - Cortina d'Ampezzo). Sci di fondo: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne (13 - Lago di Tesero). Freestyle: moguls uomini (12.15 - Livigno). Slittino: staffetta a squadre (18.30 - Cortina d'Ampezzo). Short track: 500 metri donne; 1000 metri uomini (20.15 - Milano). Snowboard: snowboard cross uomini (13.45 - Livigno); snowboard halfpipe donne (19.30 - Livigno). Pattinaggio velocita': 5000 metri donne (16.30 - Livigno).
VENERDÌ 13 FEBBRAIO Biathlon: 10 km sprint uomini (14 - Anterselva). Sci di fondo: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini (12 - Lago di Tesero). Pattinaggio figura: uomini, programma libero (19 - Milano). Skeleton: uomini, 3/a e 4/a manche (19.30 - Cortina d'Ampezzo). Snowboard: snowboard cross donne (13.30 - Livigno); snowboard halfpipe uomini (19.30 - Livigno). Pattinaggio velocita': 10.000 metri uomini (16 - Milano).
SABATO 14 FEBBRAIO Sci alpino: slalom gigante uomini, seconda manche (13.30 - Bormio). Biathlon: sprint 7.5 km donne (14.45 - Anterselva). Sci di fondo: staffetta 4x7.5km donne (12 - Lago di Tesero). Freestyle: dual moguls donne (10.30 - Livigno). Short track: 1500 metri uomini (20.15 - Milano). Skeleton: donne, 3/a e 4/a manche (18 - Cortina d'Ampezzo). Salto: individuale uomini trampolino lungo (18.45 - Predazzo). Pattinaggio velocita': 500 metri uomini (16 - Milano).
DOMENICA 15 FEBBRAIO Sci alpino: slalom gigante donne, seconda manche (13.30 - Cortina d'Ampezzo). Biathlon: inseguimento 12.5km uomini (11.15), inseguimento 10 km donne (14.45). Sci di fondo: staffetta 4x7.5km uomini (12 - Lago di Tesero). Sci freestyle: dual moguls uomini (10.30 - Livigno). Skeleton: squadre miste (18 - Cortina d'Ampezzo). Salto: individuale donne trampolino lungo (18.45 - Predazzo). Snowboard: snowboard squadre miste (13.45 - Livigno). Pattinaggio velocita': 500 metri donne (16 - Milano).
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO Sci alpino: slalom speciale uomini, seconda manche (13.30 - Bormio). Bob: monobob donne, 3/a e 4/a manche (19 - Cortina d'Ampezzo). Pattinaggio di figura: coppie, programma libero (20 - Milano). Sci freestyle: freeski big air donne (19.30 - Livigno). Short track: 1000 metri donne (11 - Milano). Salto: gara a squadre uomini (19 - Predazzo).
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO Biathlon: staffetta 4x7.5 km uomini (14.30 - Anterselva). Bob: doppio uomini, 3/a e 4/a manche (19 - Cortina d'Ampezzo). Sci freestyle: freeski big air uomini (19.30 - Livigno). Combinata nordica: individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo/10 km (13.45 - Predazzo/Lago di Tesero). Snowboard: slopestyle donne (13 - Livigno). Pattinaggio di velocità: inseguimento a squadre uomini; inseguimento a squadre donne (14.30 - Milano).
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO Sci alpino: slalom speciale donne, seconda manche (13.30 - Cortina d'Ampezzo). Biathlon: staffetta 4x6 km donne (14.45 - Anterselva). Sci di fondo: sprint a squadre tecnica libera uomini, sprint a squadre tecnica libera donne (11.45 - Lago di Tesero). Sci freestyle: aerials donne (11.30 - Livigno). Short track: 500 metri uomini; staffetta 3000 metri donne (20.15 - Milano). Snowboard: snowboard slopestyle uomini (12.30 - Livigno).
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO Pattinaggio figura: donne, programma libero (19 - Milano). Freestyle: aerials uomini (11.30 - Livigno). Hockey ghiaccio: finale donne (19.30). Combinata nordica: team sprint uomini 2x7.5 km (14 - Predazzo/Lago di Tesero). Sci alpinismo: sprint uomini, sprint donne (12.55 - Bormio). Pattinaggio velocita': 1500 metri uomini (16.30 - Milano).
VENERDÌ 20 FEBBRAIO Biathlon: mass start 15 km uomini (14.15 - Anterselva). Freestyle: ski cross donne (12 - Livigno); freeski halfpipe uomini (19.30 - Livigno). Short track: 1500 metri donne; staffetta 5000 metri uomini (20.15 - Milano). Pattinaggio velocita': 1500 metri donne (16.30 - Milano).
SABATO 21 FEBBRAIO Biathlon: mass start 12.5km donne (14.15 - Anterselva). Bob: doppio donne, 3/a e 4/a manche (19 - Cortina d'Ampezzo). Sci di fondo: mass start 50 km tecnica classica uomini (11 - Lago di Tesero). Curling: finale uomini (19.05 - Cortina d'Ampezzo). Freestyle: aerials a squadre miste (10.45 - Livigno); ski cross uomini (12 - Livigno); freeski halfpipe donne (19.30 - Livigno). Sci alpinismo: staffetta mista (13.30 - Bormio). Pattinaggio velocita': mass start uomini; mass start donne (15 - Milano).
DOMENICA 22 FEBBRAIO Bob: bob a 4 uomini, 3/a e 4/a manche (10 - Cortina d'Ampezzo). Sci di fondo: mass start 50 km tecnica classica donne (10 - Lago di Tesero). Curling: finale donne (11.05 - Cortina d'Ampezzo). Hockey su ghiaccio: finale uomini (13.40 - Milano).