Ciro Immobile firma con il Paris FC: opzione per un altro anno

AGI - Il Paris FC ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'attaccante Ciro Immobile, che resterà con il club neopromosso fino al termine della stagione, con un'opzione per un ulteriore anno.
L'attaccante italiano, che compirà 36 anni a fine febbraio ed è stato campione d'Europa nel 2021, ha giocato questa stagione con il Bologna, dove ha collezionato solo nove presenze a causa di un infortunio alla coscia.
Dans les coulisses de l’arrivée de notre nouvel attaquant, Ciro Immobile— Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026
⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/xeYLPWEzls
Il contesto del trasferimento e la scelta del veterano
Dopo aver fallito l'ingaggio dell'attaccante bosniaco Edin Dzeko, 39 anni, che alla fine ha scelto lo Schalke 04, il club parigino, di proprietà della famiglia Arnault, ha optato per un altro veterano. Questa mossa strategica sottolinea la volontà del Paris FC di acquisire esperienza di alto livello.
Le aspettative su Immobile: un finalizzatore per l'attacco
Immobile (57 presenze, 17 gol) è stato reclutato specificamente per le sue doti di finalizzatore. Lo staff del Paris FC è convinto che l'esperienza e la capacità realizzativa di Ciro Immobile possano migliorare significativamente il gioco offensivo della squadra, spesso inefficace sotto porta.