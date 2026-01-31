Sofia Goggia torna leader di Coppa del mondo di supergigante

L a svizzera Malorie Blanc ha trionfato nel Supergigante di Coppa del mondo di Crans-Montana, l'ultimo appuntamento per lo sci alpino femminile prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina. Sofia Goggia è arrivata seconda. La sciatrice del Canton Vallese, solo una volta sul podio in precedenza (seconda un anno fa in discesa), ha fatto la differenza nel tratto finale della pista 'Mont Lachaux' della località svizzera, ancora listata a lutto in seguito al devastante incendio della notte di Capodanno al bar pub 'Le Constellation', costato la vita a quaranta persone, sei delle quali giovani italiani.
Per Goggia si tratta del quarto podio della stagione dopo i terzi posti a Sankt Moritz (discesa e superG) e la vittoria in supergigante in Val d'Isere, tutti nel mese di dicembre, e del ritorno al comando della classifica di superG. Blanc ha vinto in 1'17"34 precedendo Goggia di 18 centesimi e la statunitense Breezy Johnson di 36. Quarta, scesa con il pettorale 2 e al suo miglior piazzamento in carriera, ha concluso quarta a 42 centesimi dalla vincitrice. Nella gara del ritorno in una specialità veloce dopo il grave infortunio alla gamba dell'aprile dello scorso anno, Federica Brignone ha accusato un ritardo di 1"28 attestandosi al diciottesimo posto. Enorme rammarico per Laura Pirovano. In vantaggio rispetto alle avversarie, lanciata verso il primo posto, l'azzurra ha saltato l'ultima porta dopo essere finita lunga sull'ultimo dosso.
Classifiche di coppa e la ripresa del circuito
La Coppa del mondo riprenderà a fine febbraio con le gare veloci a Soldeu ad Andorra. Goggia balza al comando della coppa di specialità con 280 punti, precedendo la neozelandese Alice Robinson con 220 e la statunitense Lindsey Vonn (190), oggi assente in seguito alla caduta di ieri in discesa. Vonn è alle prese con accertamenti medici al fine di salvare la sua partecipazione ai Giochi olimpici. Nella classifica generale resta al comando la statunitense Mikaela Shiffrin con 1133 punti, davanti all'elvetica Camille Rast con 963. Sale dal nono al settimo posto Goggia (586).
Le dichiarazioni di Sofia Goggia: focus sulle Olimpiadi
"Sono soddisfatta della gara, ho fatto un paio di errori soprattutto in alto ma sentivo di avere la velocità e questo è molto importante". È quanto affermato da Sofia Goggia dopo il secondo posto nel supergigante di Coppa del mondo di Crans-Montana, vinto a sorpresa dalla 21enne svizzera Malorie Blanc.
'Sofi' con questo piazzamento si è meritata il pettorale rosso di leader della classifica di Coppa di superG. Parlando delle ultime settimane, la campionessa bergamasca ha ricordato che per lei "gennaio non è mai stato un mese facile e terminarlo con un podio è il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi". In vista dell'appuntamento olimpico, ha aggiunto: "Sto bene fisicamente e mentalmente, credo di riuscire a portare nelle gare di Cortina la miglior versione di me stessa, l'Olimpiade per me è sacra e il solo pensare al fatto che le prossime gare che faremo saranno quelle olimpiche già mi gasa".
Il rientro di Federica Brignone e il recupero della discesa
Federica Brignone, al rientro in velocità con soli tre giorni di allenamento nelle gambe, ha commentato: "Non mi è venuta la gara come pensavo di interpretarla, sulla 'Bosse du President' (parte centrale) ho fatto un mezzo testa-coda e mi sono quasi girata, qua e là ho fatto degli errori". Nel frattempo la Fis ha deciso che la discesa libera annullata ieri a Crans-Montana sarà recuperata il 6 marzo in occasione della già prevista tappa di Coppa del mondo di velocità sulla pista 'La Volata' in Val di Fassa in Trentino.