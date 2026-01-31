Il bambino lasciato dal bus nella neve avrà un ruolo alla Cerimonia d’apertura Milano-Cortina
La Fondazione Milano Cortina coinvolgerà Riccardo, l’11enne lasciato a piedi nella neve da un autobus, nella Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali del 6 febbraio a San Siro
AGI - La Fondazione Milano Cortina ha deciso che Riccardo Zuccolotto, il ragazzo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve da un autobus in provincia di Belluno in quanto sprovvisto di biglietto, avrà un ruolo all'interno della Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma il 6 febbraio allo Stadio di San Siro. Lo apprende l'AGI. Ancora non è stato reso noto il ruolo che avrà il giovane.

Il bambino era stato costretto a scendere dall'autobus perché aveva il biglietto sbagliato, ed aveva poi percorso oltre 6 km fino a casa nella neve in Cadore. La famiglia ha deciso poi di presentare una querela per abbandono di minore contro Dolomiti Bus e contro l’autista del mezzo.

