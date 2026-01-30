Australian Open: Sinner-Djokovic al quinto set, pubblico con Nole

AGI - La seconda partita di semifinale all'Australian Open vede in campo Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il serbo, mai amato dal pubblico che gli ha spesso fatto il tifo contro, a 38 anni e ormai sulla via del declino, stavolta ha tutti con lui. Sinner è costretto a giocare contro l'avversario, sempre competitivo ai massimi livelli (anche grazie al fatto che ha giocato poco negli ultimi incontri, sfruttando un ritiro prima del match agli ottavi e un altro, dopo meno di due ore nei quarti di finale da parte di Musetti).
Malgrado ciò, Sinner vince il primo set in maniera piuttosto agevole. Poi però Djokovic inizia a non sbagliare più mentre diventa falloso l'italiano. Sinner è freddo, almeno all'apparenza, ma il tifo contro sicuramente lo turba. Ogni punto vinto dal serbo, sia per merito suo che per un errore di Sinner (compreso un doppio fallo) viene accolto tra applausi e grida di gioia.
E così nel secondo set Djokovic strappa il servizio all'italiano e non lo perde più (annullando diverse palle del contro-break), vincendo 6-3. Nel terzo set è Sinner, al termine di una lunga corsa in parallelo, a piazzare la zampata vincente e conquistare il set per 6-4. Sembra finita, ma il serbo piazza subito il suo colpo nel quarto set strappando il servizio all'italiano e portandosi 2-0.
Come nel secondo set, anche stavolta il serbo mantiene il vantaggio fino alla fine annullando diverse palle del contro-break e portando il match al quinto set.