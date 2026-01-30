Australian Open: impresa di Djokovic, a 38 anni batte Sinner e va in finale

AGI - Clamorosa impresa di Novak Djokovic a Melbourne: il serbo a 38 anni vince la maratona contro Jannik Sinner, bicampione uscente e di 14 anni più giovane col punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 e si qualifica per la finale dell'Australian Open 2026.
Il serbo, mai amato dal pubblico che gli ha spesso fatto il tifo contro, a 38 anni e ormai (ipoteticamente) sulla via del declino, stavolta ha avuto tutti dalla sua parte.
Sinner contro Nole e il pubblico
Sinner è stato costretto a giocare contro l'avversario, sempre competitivo ai massimi livelli (anche grazie al fatto che ha giocato poco negli ultimi incontri, sfruttando un ritiro prima del match agli ottavi e un altro, dopo meno di due ore nei quarti di finale da parte di Musetti) che ha messo in campo tutto il suo talento. Una resuilienza nota, una resatstenza inaspettata e un coraggio da leone.
Parte bene Sinner che vince il primo set in maniera piuttosto agevole. Poi però Djokovic inizia a non sbagliare più mentre diventa falloso l'italiano. Sinner è freddo, almeno all'apparenza, ma il tifo contro sicuramente lo turba. Ogni punto vinto dal serbo, sia per merito suo che per un errore di Sinner (compreso un doppio fallo) viene accolto tra applausi e grida di gioia.
Il 'ritorno' di Djokovic
E così nel secondo set Djokovic strappa il servizio all'italiano e non lo perde più (annullando diverse palle del contro-break), vincendo 6-3. Nel terzo set è Sinner, al termine di una lunga corsa in parallelo, a piazzare la zampata vincente e conquistare il set per 6-4. Sembra finita, ma il serbo piazza subito il suo colpo nel quarto set strappando il servizio all'italiano e portandosi 2-0.
Come nel secondo set, anche stavolta il serbo mantiene il vantaggio fino alla fine annullando diverse palle del contro-break, vincendo 6-4 e portando il match al quinto set.
Quinto set, i rimpianti di Sinner
E qui accade ciò che non ti aspetti: Sinner cede il servizio sul 4-3 e poi non riesce a fare il controbreak pur avendo tre palle consecutive per il 4-4. Nell'ultimo decisivo game Djokovic tira fuori le ultime energie e conquista la 38esima finale slam della sua incredibile carriera.
Domenica decima sfida tra Alcaraz e Djokovic
Troverà domenica Carlos Alcaraz in finale. Il numero uno del mondo va a caccia del Career Grand Slam. Nove i precedenti tra il serbo e Alcaraz: Djokovic è avanti 5-4 nei confronti diretti.
Le parole di Djokovic: "Mi ha spinto oltre il limite"
"Non riesco a trovare le parole. Mi sembra tutto surreale, l'intensità e la qualità del tennis è stata estremamente alta e sapevo che solo giocando così avrei potuto vincere. Jannik è un giocatore incredibile e mi ha spinto al limite". Queste le parole di Novak Djokovic, nell'intervista in campo, dopo il successo su Jannik Sinner nella seconda semifinale degli Australian Open 2026. In delirio il pubblico di Melbourne, che ha tifato per il serbo, da sempre "affezionato" al Major australiano.