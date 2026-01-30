Crans-Montana, la discesa annullata dopo tre cadute

AGI - La discesa libera femminile di Coppa del mondo di Crans-Montana è stata annullata a seguito delle condizioni di visibilità e meteo (nevicata in atto) ritenute non sicure per la sicurezza delle atlete da parte del giudice arbitro della Fis, Peter Gerdol. Su sei atlete scese, tre sono cadute non hanno completato la gara, tra esse anche la campionessa statunitense Lindsey Vonn.
Ansia per la campionessa statunitense
Lindsey Vonn è caduta dopo una dozzina di secondi di gara e ora si teme per le condizioni del ginocchio sinistro. La fuoriclasse statunitense è finita nelle reti e dopo alcuni minuti di apprensione si è rialzata sciando lentamente verso il traguardo. Al parterre della pista 'Mont Lachaux', Lindsey ha iniziato a zoppicare.
Un minuto di raccoglimento per la tragedia di Capodanno
Prima della partenza della gara nella località svizzera si è tenuto un momento di raccoglimento in ricordo della tragedia della notte di Capodanno al bar-pub 'Le Constellation'. Lungo il tracciato e all'arrivo non ci sono striscioni degli sponsor.
Le cadute
Su sei atlete che erano scese fino a quel momento, ben tre erano cadute. Nel pomeriggio la giuria deciderà se domani sarà recuperata oppure se far disputare il supergigante come da programma iniziale. L'ultima gara di discesa libera prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 farà comunque discutere per le difficoltà di incastrare il calendario di Coppa in una stagione olimpica.
Delle prime sei atlete, solo tre hanno raggiunto il traguardo. L'austriaca Nina Ortlieb è caduta dopo poche porte atterrando contro le reti restando fortunatamente illesa. La norvegese Marte Monsen poco nella caduta ha perso gli sci ma anche casco e occhiali. È stata trasportata in ospedale in elicottero. Scesa con il pettorale 6, Lindsey Vonn dopo essersi sbilanciata nell'atterraggio di un salto, è scivolata finendo nelle reti.
Per alcuni minuti è rimasta dentro le reti, poi, aiutata dai soccorritori e allenatori, si è rialzata e lentamente, sciando, è arrivata al traguardo. Vonn, che gareggia con una protesi al ginocchio destro, è apparsa zoppicante a seguito della torsione del ginocchio sinistro avvenuta nella caduta. Le condizioni di Lindsey sono ancora in corso di valutazione.