Champions: sorteggi playoff, gli avversari di Inter Juve e Atalanta

AGI - Definiti gli accoppiamenti per i playoff per gli ottavi di Champions League: l'Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l'Atalanta avrà l'impegno più duro contro il Borussia Dortmund.
Tutte le italiane avranno il ritorno in casa. Le altre sfide saranno Monaco-Psg, Benfica-Real Madrid, Qarabag-Newcastle e Olimpiacos-Leverkusen. Andata il 17 e 18 febbraio, ritorno il 24 e 25 febbraio.
Zanetti: Inter ha evitato Mourinho
Ci sarà' da fare molta attenzione a questa partita e prepararla al meglio": questo il primo commento di Javier Zanetti a Sky dopo il sorteggio del playoff di Champions dell'Inter, abbinata al Bodo Glimt. "Abbiamo evitato Mourinho", ha osservato il vicepresidente nerazzurro, "ma vediamo come continuerà questa competizione. Cureremo tutti i dettagli e i particolari, il campo sintetico può essere insidioso e non è mai semplice".
Marino: per l'Atalanta è storico essere qui
"La passione è la sigla di Atalanta e Borussia Dortmund": questo il commento del dg nerazzurro, Umberto Marino, "è storico essere qui, basta vedere chi sono le prime otto classificate e le altre grandi uscite da quelle posizioni". Sul mercato, Marino ha osservato che "la fotografia è che l'Atalanta ha creato una rosa competitiva e a gennaio si è rafforzata, Raspadori è un'operazione importantissima. Vogliamo mantenere alto il livello di questa squadra".
Chiellini: la Juve deve rispettare il Galatasaray
"Bisogna rispettare il Galatasaray e essere consapevoli delle nostre qualità. Dovremo essere maturi per fare una partita importante in casa loro all'andata e poi confermarci da noi al ritorno": questo il commento a caldo del dirigente bianconero Giorgio Chiellini dopo l'accoppiamento con il club turco per i playoff per gli ottavi di Champions. "Se ho pensato all'eliminazione del 2013 in Champions? Sinceramente ho pensato di più a Osimhen... Il Galatasaray comunque è una squadra piena di individualità forti. A Istanbul andremo a metterli in difficoltà e proveremo a limitarli, davanti ma anche negli altri reparti".