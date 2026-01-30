Europa League: ai playoff il Bologna pesca il Brann

AGI - Il Bologna sfiderà il Brann nei play-off di Europa League. La sfida d'andata si svolgerà in Norvegia, il 19 febbraio, il ritorno è in programma il 26 febbraio al Dall'Ara.
Le due squadre si sono già incontrate nella 'league phase': la sfida del Dall'Ara terminò 0-0 e fu espulso Lykogiannis. Si sono chiusi i sorteggi dei play-off di Europa League: il Bologna sfiderà i norvegesi del Brann.
Tutti gli accoppiamenti dei play-off
Di seguito tutti gli accoppiamenti: Brann-Bologna; Paok-Celta Vigo; Lille-Stella Rossa; Panathinaikos-Viktoria Plzen; Fenerbahce-Nottingham Forest; Ludogorets-Ferencvaros; Celtic-Stoccarda; Dinamo Zagabria-Genk.
Prossimi avversari per i felsinei
I felsinei, in caso di passaggio del turno, sfideranno o la Roma o il Friburgo. I giallorossi, già agli ottavi di finale, attenderanno l'esito dei play-off e dei prossimi sorteggi. Oltre all'eventuale derby, la squadra di Gasperini potrebbe affrontare una tra Dinamo Zagabria e Genk.