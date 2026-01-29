Europa League: la Roma centra gli ottavi. Il Bologna dovrà passare dai playoff

AGI - La Roma in Grecia ha pareggiato 1-1 con il Panathinaikos e raggiunge direttamente gli ottavi di finale di Europa League guadagnando l'ottava posizione della classifica. Il Bologna ha sconfitto 3-0 il Maccabi Tel Aviv raggiungendo la decima posizione della classifica e dovrà affrontare i playoff.
La Roma senza centravanti e in inferiorità numerica per 75 minuti. Il primo gol in giallorosso di Ziolkowski fa esultare Gasperini, costretto a fare a meno di Dybala (in panchina per 90' a causa di un fastidio al ginocchio), degli infortunati Dovbyk e Ferguson e dei nuovi acquisti Malen e Vaz, che saranno inseriti in lista Uefa a partire dalla fase ad eliminazione diretta. A segnare il gol del pareggio e' un difensore, Ziolkowski, che sfrutta un cross di Pisilli per incornare in rete di testa.
Il sogno-ottavi del Bologna si infrange nei minuti finali, quando la Roma e il Genk condannano i rossoblu' alla decima posizione: non basta il 3-0 sul Maccabi Tel-Aviv.
Questi i risultati dell'ottava giornata di Europa League
Aston Villa - Salisburgo 3-2 Celtic - Utrecht 4-2 Porto - Rangers 3-1 Basilea - Viktoria Plzen 0-1 Midtjylland - Dinamo Zagabria 2-0 Stella Rossa - Celta Vigo 1-1 FCSB - Fenerbahce 1-1 Go Ahead Eagles - Braga 0-0 Genk - Malmo 2-1 Lille - Friburgo 1-0 Maccabi Tel-Aviv - BOLOGNA 0-3 Nottingham Forest - Ferencvaros 4-0 Lione - Paok 4-2 Panathinaikos - ROMA 1-1 Ludogorets - Nizza 1-0 Real Betis - Feyenoord 2-1 Sturm Graz - Brann 1-0 Stoccarda - Young Boys 3-2.
La classifica di Europa League
Qualificate agli ottavi 1) Lione 21 punti 2) Aston Villa 21 3) Midtjylland 19 4) Real Betis 17 5) Porto 17 6) Braga 17 7) Friburgo 17 8) ROMA 16 --- teste di serie ai play-off 9) Genk 16 10) BOLOGNA 15 11) Stoccarda 15 12) Ferencvaros 15 13) Nottingham Forest 14 14) Viktoria Plzen 14 15) Stella Rossa 14 16) Celta Vigo 13 --- non teste di serie ai play-off 17) Paok Salonicco 12 18) Lille 12 19) Fenerbahce 12 20) Panathinaikos 12 21) Celtic 11 22) Ludogorets 10 23) Dinamo Zagabria 10 24) Brann 9 -- eliminate 25) Young Boys 9 26) Sturm Graz 7 27) FCSB 7 28) Go Ahead Eagles 7 29) Feyenoord 6 30) Basilea 6 31) Salisburgo 6 32) Rangers 4 33) Nizza 3 34) Utrecht 1 35) Malmo 1 36) Maccabi Tel Aviv 1.