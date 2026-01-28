Stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio
Stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio

La decisione arriva dopo i gravi fatti accaduti in A1 e segue un'altra analoga per i supporter di Roma e Fiorentina
AGI - Dopo i gravi fatti accaduti in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi delle due squadre fino al termine della stagione.

Il divieto non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare (è in programma per la penultima giornata, quella del 17 maggio) in ragione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.

Nel tratto fra Ceprano e Frosinone, si sono fronteggiati tifosi della Lazio di ritorno dalla trasferta a Lecce con quelli del Napoli diretti a Torino per la sfida contro la Juventus.

Il precedente

Stesso provvedimento adottato nei confronti dei tifosi di Roma e Fiorentina, incrociatisi mentre seguivano la propria squadra (i giallorossi a Torino, i viola a Bologna) ma tiene conto anche di episodi pregressi. Gli scontri sono avvenuti sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

