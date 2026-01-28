Champions: Inter, Juve ed Atalanta ai play-off. Napoli battuto 3-2 dal Chelsea, eliminato

AGI - Inter, Juventus e Napoli affronteranno il playoff di Champions League da testa di serie, mentre il Napoli saluta la competizione dopo la sconfitta contro il Chelsea al 'Maradona'. La squadra di Chivu batte 2-0 il Borussia Dortmund, chiude al decimo posto e affronterà una tra Bodo e Benfica, in base al sorteggio di venerdì. La Juventus non va oltre lo 0-0 col Monaco e si piazza in tredicesima posizione: per Spalletti l'urna riserverà una tra Galatasaray e Bruges.
Rientra tra le prime sedici anche l'Atalanta, nonostante il passo falso con l'Union Saint Gilloise. La formazione di Palladino affrontera' al prossimo turno una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. Non mancano eliminazioni di lusso. La prima delle escluse è il Marsiglia di De Zerbi, che si piazza alle spalle del Benfica di José Mourinho, vittorioso a Madrid per 4-2 con gol allo scadere del portiere Trubin e qualificato per i playoff.
La fase ad eliminazione diretta e i play-off
Archiviata la League Phase, la Champions 2025-26 proseguira' con la fase a eliminazione diretta. Con le prime otto gia' agli ottavi, le squadre dal nono al 24esimo posto saranno accoppiate nei play-off dal sorteggio in programma venerdi' alle 12, con le vincenti che completeranno il quadro degli ottavi. Il sorteggio prevede quattro coppie di teste di serie (dalla nona classificata alla 16esima, ritorno in casa) e quattro coppie non teste di serie (dalla 17esima alla 24esima), con i play-off che si giocheranno il 17 e 18 febbraio (andata) e il 24 e 25 febbraio (ritorno). Questa la griglia delle coppie: Monaco/Qarabag - Psg/Newcastle Club Brugge/Galatasaray - JUVENTUS/Atletico Madrid Bodo Glimt/Benfica - Real Madrid/INTER Dortmund/Olympiakos - ATALANTA/Leverkusen
ACCOPPIAMENTI POSSIBILI NEGLI OTTAVI (sorteggio 27 febbraio) Monaco/Qarabag/Psg/Newcastle - Barcellona/Chelsea Club Brugge/Galatasaray/JUVENTUS/Atletico Madrid - Liverpool/Tottenham Bodo Glimt/Benfica/Real Madrid/Inter - Sporting/Manchester City Dortmund/Olympiakos/ATALANTA/Leverkusen - Arsenal/Bayern.