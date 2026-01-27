Australian Open, implacabile Alcaraz, in semifinale contro Zverev

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev non sbagliano e si sfideranno in semifinale all'Australian Open 2026. Ko rispettivamente Alex de Minaur e Learner Tien. Sabalenka avanza, mentre Gauff sbatte su Elina Svitolina. Domani tornano in campo gli azzurri: Jannik Sinner contro Ben Shelton (non prima delle 09.00 ora italiana) e Lorenzo Musetti con Novak Djokovic (non prima delle 04.30).
Carlos Alcaraz raggiunge per la prima volta la semifinale a Melbourne. Dopo essersi fermato ai quarti di finale nel 2024 (vs Zverev) e nel 2025 (vs Djokovic), lo spagnolo doma il padrone di casa Alex de Minaur e ottiene il miglior risultato in carriera in terra Down Under. 7-5 6-2 6-1, in due ore e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore del 22enne murciano, che batte per la sesta volta su sei confronti l'australiano.
Record e dichiarazioni di Alcaraz
Con la semifinale raggiunta all'Australian Open, Alcaraz diventa il terzo giocatore più giovane (22 anni 258 giorni) nell'Era Open a raggiungere tutte e quattro le semifinali nei tornei del Grande Slam dopo Novak Djokovic (20 anni e 237 giorni) e Rafael Nadal (22 anni e 83 giorni). Decima semifinale Major per il murciano: è il secondo più giovane nell'Era Open a raggiungere questo traguardo dopo Rafael Nadal.
"Sono molto soddisfatto di come sto giocando. Mi sembra di migliorare partita dopo partita e devo avere pazienza in campo. Oggi mi sono sentito a mio agio, sono stato molto attento e sono felice di essere in semifinale", le parole, nell'intervista in campo, del numero uno Atp, che si giocherà un posto in finale con Alexander Zverev.
La vittoria di Alexander Zverev
Il numero 3 del mondo non sbaglia ed elimina la sorpresa del torneo Learner Tien (n.29 Atp). 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3), in tre ore e 10 minuti di gioco, il punteggio in favore di Zverev, finalista nell'edizione 2025, che centra la decima semifinale Major della carriera. Nessun break subito e ben 24 ace scagliati dal tedesco, anche grazie a una Rod Laver Arena con il tetto chiuso a causa dell'emergenza caldo a Melbourne, con temperature a tratti oltre i 40 gradi.
"Tien da fondo campo ha giocato una partita incredibile e sarà un giocatore che rivedremo spesso su questi palcoscenici. L'avevo visto giocare ai tornei Junior, ma è già migliorato tantissimo. Io in battuta ho fatto il mio lavoro, credo di dover migliorare nei primi colpi in uscita dal servizio", le parole, nell'intervista in campo, del 28enne di Amburgo.
Sabalenka e l'eliminazione di Gauff
Tra le donne, una Aryna Sabalenka in grande spolvero ha battuto Iva Jovic: la leader del ranking Wta si è imposta sulla statunitense con il punteggio di 6-3, 6-0 in un'ora e mezza di gioco. Prosegue la difesa della finale del 2025 della bielorussa, che conquista la quarta semifinale consecutiva (14esima in carriera) in terra Down Under. "Sono felicissima di aver vinto in due set e del livello a cui ho giocato. Sapevo che dovevo entrare in campo e dimostrare il mio livello e la mia classe. Nel secondo set in particolare ho sentito il bisogno di mettere ancora più pressione a Jovic", il commento di Sabalenka.
Sabalenka diventa la terza giocatrice dal 1988 a raggiungere otto semifinali Major consecutive sugli hard courts dopo Lindsay Davenport e Martina Hingis. Così come Alcaraz, Sabalenka è in semifinale a Melbourne senza perdere un set da testa di serie numero uno del tabellone: è la terza a riuscirci negli ultimi dieci anni dopo Serena Williams (2016) e Ashleigh Barty (2022). La bielorussa affronterà per un posto in finale Elina Svitolina.
L'ucraina, dopo aver fatto fuori Shnaider e Andreeva, sorprende anche la testa di serie numero 3 Coco Gauff. Un pesante 6-1, 6-2 in nemmeno un'ora di gioco, frutto di una prova fallosissima della 21enne di Atlanta (0 ace, 5 doppi falli e 26 errori gratuiti).