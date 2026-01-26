A Verona l'Udinese si rilancia, Zanetti invece rischia

AGI - Il ciclo di scontri diretti del Verona di Zanetti inizia nel peggiore dei modi, visto che gli scaligeri perdono malamente al 'Bentegodi' contro l'Udinese. I friulani esultano 3-1 e c'è ben poco da sorridere per i gialloblu', col solo Orban che si salva nella prima senza Giovane, appena passato al Napoli e ancora non sostituito dall'Hellas.
Zanetti conferma il secondo portiere Perilli tra i pali, ricavandone un'ottima prestazione, e schiera Bernede dietro le punte. Runjaic, senza Zaniolo, risponde col 3-5-1-1 e la coppia Atta-Davis, in un'Udinese che alterna costantemente la difesa a tre e a quattro.
Il primo tempo: vantaggio Udinese e pareggio Orban
Il primo tiro arriva dopo una ventina di minuti e, al 23', gli ospiti passano: Atta salta Lirola, Slotsager devia il suo tiro a giro e spiazza Perilli. L'1-0 dell'Udinese dura solo tre minuti, visto che Sarr serve l'assist per Orban, che pareggia subito col controllo e il tiro rapido. Nel finale di tempo crescono i friulani, ma Perilli sigilla la sua porta: ottime le parate su Zemura e Davis.
La ripresa: la magia di Zanoli e il tris di Davis
Nella ripresa il Verona, che dovrebbe inseguire la vittoria, sparisce letteralmente dal campo e viene punito. È il 58' quando la gara vive la sua svolta definitiva, che nasce da un calcio piazzato. Dopo una serie di rimpalli, che segue la conclusione di Zemura, ecco la magia di Zanoli: strepitoso tiro a effetto e 2-1. L'Udinese si esalta, sfiora il tris con Atta e lo trova al 68', col francese a ispirare per Davis: tiro dalla grande potenza ed è 3-1.
Conseguenze e classifica: Zanetti a rischio esonero
Il solo Orban prova a scuotere il Verona, che fa debuttare il neoacquisto Isaac e non costruisce nessuna azione degna di nota. Brutto ko per i gialloblu', sempre ultimi col Pisa a quota 14 punti, e ora Zanetti rischia l'esonero. Servirà una risposta anche dal mercato, mentre l'Udinese si riavvicina all'ottavo posto. I friulani agganciano la Lazio a quota 29 punti e sono noni, a -1 dal Bologna e -6 dalle coppe, dopo aver centrato la seconda vittoria consecutiva in trasferta.