Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo Sinner

AGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3).
"Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace" (13).
Per il suo quarto quarto di finale Slam, dopo aver raggiunto lo stesso traguardo al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open, mercoledì affronterà Novak Djokovic (quarta testa di serie), dieci volte campione a Melbourne. Djokovic ha beneficiato del ritiro del ceco Jakub Mensik il giorno prima del loro incontro degli ottavi di finale. Il serbo ha interrotto la corsa di Musetti in semifinale di Wimbledon nel 2024, e l'italiano ha ottenuto una sola vittoria su dieci incontri finora (sulla terra battuta del Roland Garros nel 2023). "Abbiamo giocato molto, ci confrontiamo e ogni volta è una lezione per me: esco sempre con qualcosa che può tornarmi utile. È sempre un onore affrontarlo", ha concluso Musetti.
Dalle 8 è in corso la sfida tutta italiana tra Jannik Sinner e Luciano Darderi, attualmente 25esimo nel ranking ATP. Il numero due al mondo si è aggiudicato il primo set (6-1) in appena 27 minuti di gioco e il secondo (6-3) in poco più di mezz'ora.