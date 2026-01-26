Maldini in arrivo alla Lazio. La Juve cerca punte

AGI - La Lazio batte un colpo, Daniel Maldini diventerà un nuovo giocatore biancoceleste. Chiuso dall'arrivo di Giacomo Raspadori, l'ormai ex attaccante dell'Atalanta ha accettato l'offerta: ai bergamaschi un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Il figlio d'arte è già arrivato a Fiumicino, nelle prossime ore le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.
Edoardo Motta, invece, andrà a sostituire Mandas. La Juventus non molla la presa per En-Nesyri. Nonostante le parole di Giorgio Chiellini, il quale aveva chiuso la porta a un'eventuale operazione, la società bianconero farà un ultimo tentativo: il club turco ha accettato il prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni più tre di eventuali bonus, tutto dipenderà ora dall'attaccante. Nell'ultima settimana dedicata alle trattative potrebbe tornare di moda il nome di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Il Milan si avvicina a Mario Gila, la trattativa potrebbe essere definita in estate. In Spagna si parla di un accordo già trovato a 20 milioni, di cui 10 andrebbero al Real Madrid, ma non è escluso che i rossoneri possano tentare il colpo nelle ultime ore a disposizione.
La Roma insegue Carrasco
La Roma prosegue nei contatti per Carrasco. Gli agenti e il club stanno lavorando per avere l'apertura da parte dell'Al-Shabab al prestito, unica condizione possibile per chiudere l'operazione visto l'ingaggio del giocatore. L'obiettivo del giocatore è trovare continuità in Europa per poter ricevere una chiamata del Belgio in vista del Mondiale. Per la fascia sinistra è spuntata l'ipotesi Matteo Ruggeri, giocatore lanciato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta e che potrebbe arrivare in prestito dall'Atletico Madrid.
Il Como chiude per Andrés Cuenca
Il Como ha chiuso per Andrés Cuenca, trovato l'accordo per il trasferimento, resta da decidere solo la formula: le due società stanno valutando se impostare l'operazione sulla base di un prestito con obbligo o a titolo definitivo, probabile l'inserimento di una futura rivendita in favore del Barcellona.
Alexander-Arnold verso la Premier League
Trent Alexander-Arnold potrebbe tornare in Premier League dopo la deludente avventura al Real Madrid, il Manchester City di Pep Guardiola sta monitorando con attenzione la situazione.