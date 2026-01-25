Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De Winter

AGI - All'Olimpico il big match tra Roma e Milan si è chiuso 1-1: al gol di testa di De Winter al 62mo per gli ospiti ha risposto al 74mo Pellegrini su un rigore concesso per fallo di mani di Bartesaghi. I giallorossi agganciano il Napoli al terzo posto, i rossoneri restano secondi ma scivolano a -5 dall'Inter capolista. Per la Roma è il primo pareggio della stagione, il Milan allunga a 21 la sua striscia d'imbattibilità, la più lunga tra i top cinque campionati d'Europa.
Malen e rimpianti
Alla fine sono i giallorossi a uscire con più rimpianti: come all'andata infatti è Mike Maignan il grande protagonista. L'uomo più pericoloso della Roma è Malen, letale all'esordio contro il Torino ma stavolta più sciupone. Dopo pochi istanti l'ex Aston Villa si incunea in area ma strozza troppo col sinistro, facilitando la presa del portiere rossonero. All'8' è Kone ad impensierire il francese, ma anche in questo caso l'intervento è agevole.
L'occasione più importante del primo tempo si registra al 19': Ndicka in proiezione offensiva serve Malen che da posizione estremamente favorevole calcia al volo a lato. L'olandese spreca ancora al 33', questa volta da posizione defilata, calciando sul corpo di Maignan, che nel finale di primo tempo con un super riflesso sbarra la strada ad un destro di prima intenzione di Celik. Insomma, dopo il rigore parato all'andata su Dybala, l'estremo difensore milanista fa un altro figurone.
Fuori il fischiatissimo Saelemaekers
A inizio ripresa il Milan - che sostituisce all'intervallo il fischiatissimo Saelemaekers con Athekame - ha subito una chance. Bartesaghi corre sulla fascia e pesca al centro Rabiot, il cui diagonale viene deviato in angolo da Svilar. Allo scoccare dell'ora di gioco la Roma perde Kone, infortunatosi al flessore dopo una rincorsa su Rabiot e sostituito da Pisilli, reduce dalla doppietta europea contro lo Stoccarda. La Roma abbassa il ritmo e subisce gol al 62'.
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo regalato da Ndicka, è De Winter a staccare più in alto di tutti e a battere Svilar. Al 65' Gasperini e Allegri cambiano l'attacco. Dentro Vaz e Pellegrini (al posto di Malen e Dybala) da una parte. Spazio a Pulisic e Fullkrug (al posto di Nkunku e Leao) dall'altra. La Roma pareggia proprio con il suo ex capitano. Celik conquista un rigore calciando sul braccio di Bartesaghi. Sembra un deja vu dell'andata, ma stavolta Pellegrini - a differenza di Dybala a San Siro - non sbaglia contro Maignan. Nel finale c'è spazio anche per il neo romanista Venturino, ma il risultato non cambia più. Finisce in pareggio il trentunesimo confronto ufficiale tra Gasperini e Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 5.5, Ghilardi 7; Celik 6.5, Cristante 6.5, Kone' 6.5 (13' st Pisilli 6), Wesley 6.5; Dybala 6 (24' st Pellegrini 7), Soule' 6 (40' st Venturino sv); Malen 5.5 (24' st Vaz 6). In panchina: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gasperini 6.5.
MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5 (1' st Athekame 6), Ricci 6 (34' st Loftus-Cheek 6), Modric 6.5, Rabiot 6, Bartesaghi 6.5; Nkunku 5.5 (23' st Pulisic 6), Leao 5.5 (23' st Fullkrug 6). In panchina: Terracciano, Torriani, Estupina'n, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Allegri 6.
ARBITRO: Colombo di Como 6. RETI: 17' st De Winter, 29' st Pellegrini (rig). NOTE: serata piovosa, terreno di gioc in buone condizioni. Spettatori: 63.582. Ammoniti: Rabiot, Athekame, Modric, Maignan. Angoli: 5-3 per la Roma. Recupero: 1'; 4'.