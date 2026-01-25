Juve travolgente batte 3-0 il Napoli. Spalletti a un punto da Conte

AGI - La Juventus batte 3-0 il Napoli all'Allianz Stadium e si porta a un solo punto dai campioni d'Italia, ora staccati di nove punti dall'Inter capolista. La gara stata sbloccata da David al 21mo su assist di Locatelli, nel quarto d'ora i bianconeri hanno raddoppiato con Yildiz imbeccato da Miretti dopo un errore di Juan Jesus, poi è arrivato anche il terzo gol di Kostic da fuori area.
TABELLINO
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6, Cambiaso 5 (15' st Kostic 6.5); Thuram 7, Locatelli 6.5 (42' st Koopmeiners sv); Conceicao 6 (15' st Cabal 6), McKennie 6.5, Yildiz 7.5 (42' st Gatti sv); David 7 (31' st Miretti 6.5). In panchina: Perin, Huli, Zhegrova, Adzic, Openda, Joao Mario. Allenatore: Spalletti 6.5.
NAPOLI (3-4-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 5.5, Buongiorno 6, Juan Jesus 5; Gutierrez 5 (29' st Beukema 6), Lobotka 5.5, McTominay 5.5, Spinazzola 5.5; Vergara 6 (34' st Lukaku sv), Hojlund 6.5, Elmas 5.5 (25' st Giovane 6). In panchina: Contini, Ferrante, Olivera, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte 6.
ARBITRO: Mariani di Aprilia 6. RETI: 22' pt David; 32' st Yildiz, 41' st Kostic. NOTE: serata nuvolosa, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Juan Jesus, Yildiz, Vergara. Angoli: 2-2. Recupero: 1'; 3'.