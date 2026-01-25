Atalanta a valanga, cala il poker e stende il Parma

AGI - L'Atalanta ha battuto 4-0 in casa il Parma con le reti di Scamacca su rigore e De Roon nel primo tempo, poi la prima rete in nerazzurro di Raspadori e il poker di Krstovic. La squadra di Palladino si riaffaccia così in piena zona Europa mentre i ducali restano invece nei bassifondi della classifica, a +6 dalla zona retrocessione.
L'Atalanta torna a vincere
L'Atalanta torna così alla vittoria dopo due passaggi a vuoto e si porta al settimo posto in classifica a -5 dal Como, in attesa dello scontro diretto di domenica. In settimana i bergamaschi affronteranno l'Union St-Gilloise per chiudere la fase a gironi di Champions League e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi.
Modulo e formazioni
Nessuna sorpresa sul modulo per quanto riguarda l'Atalanta: Palladino ha schierato l'attacco pesante con De Ketelaere, Scamacca e Raspadori, per la prima volta in campo dal primo minuto. Cuesta ha optato per un modulo speculare, con Benedyczak unico riferimento offensivo e Pellegrino in panchina.
La prima vera occasione del match è capitata agli ospiti, ma il colpo di testa di Benedyczak - su calcio piazzato di Bernabé - è stato deviato in calcio d'angolo da Carnesecchi.
La svolta del match
L'Atalanta ha alzato il ritmo sfruttando le corsie esterne, al quarto d'ora l'episodio che ha cambiato l'inerzia del match: calcio di rigore assegnato per un fallo di Britschgi su Zalewski, dal dischetto Scamacca ha messo a segno il suo sesto centro in Serie A, l'ottavo stagionale.
Il raddoppio di de Roon
Il Parma ha faticato a creare gioco, l'Atalanta ha sfruttato il momento positivo al 24': De Ketelaere ha servito De Roon, l'olandese ha dovuto aprire soltanto il piattone per battere un incolpevole Corvi. Nella ripresa Cuesta ha effettuato tre cambi, all'8' De Ketelaere ha salvato sulla linea il colpo di testa di Troilo.
Arriva il poker
I nerazzurri hanno gestito il doppio vantaggio, Oristanio ha spaventato Carnesecchi con una conclusione dal limite terminata di poco a lato. I ducali hanno preso maggior coraggio, al 25' l'occasione migliore per riaprire i conti, ma Carnesecchi ha respinto col piede il piazzato di Pellegrino.
Al 28' l'Atalanta ha archiviato il match, Krstovic ha prima rubato palla a Troilo, poi ha servito Raspadori per il 3-0. In pieno recupero è arrivata la rete dell'attaccante montenegrino, abile a trovare la girata vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Palladino, "bene la reazione dopo Bilbao"
"Credo che il grande passo avanti è stato arrivare bene, la partita col Bilbao ci aveva fatto del male, avevamo subito un po' il colpo, ma mi è piaciuto come ha reagito la squadra, affrontavamo una squadra difficile, siamo stati dentro la partita dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo lavorato da squadra, tutti quanti insieme, abbiamo capito anche il momento della partita. La partita persa in Champions ci ha fatto crescere. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino dopo la vittoria per 4-0 sul Parma.
"Siamo cresciuti e maturati"
"Avevo chiesto due cose alla squadra prima della partita, intanto metterci quell'atteggiamento che era mancato a Pisa, poi di essere cinici, alla mezza occasione bisogna essere bravi a fare il 2-0 - ha aggiunto Palladino - Non voglio vedere superficialità e personalismi, siamo entrati bene, abbiamo fatto quattro gol. I ragazzi li ho già ringraziati, per me era una partita difficile, ho visto una squadra avvelenata, siamo entrati in campo con grande grinta e voglia. Siamo cresciuti e maturati".