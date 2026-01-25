Australian Open, Alcaraz e Zverev ai quarti

AGI - Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell'Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento del Melbourne Park.
Stesso risultato, in scioltezza, per Alexander Zverev, testa di serie numero 3, che si è sbarazzato in tre set (6-2 6-4 6-4) dell'argentino Francisco Cerundolo, 18esima forza del seeding, e attende il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (11) e l'americano Learner Tien.
Alcaraz batte Paul in tre set
Il numero uno del mondo invece ha battuto in tre set Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5, in poco meno di due ore e quaranta, eguagliando così il miglior risultato in carriera ottenuto 'Down Under'.
L'interruzione del primo set
Nel corso del primo set, gioco interrotto per circa 10 minuti a causa di un malore accusato da uno spettatore durante il tie-break. Ai quarti già nel 2024 (ko con Zverev) e nel 2025 (ko con Djokovic), lo spagnolo si conferma per il terzo anno consecutivo tra i migliori otto del Major australiano.
"Al lavoro sulle prime di servizio"
Al termine del match, Alcaraz ha spiegato che "lavoro da tempo sulla percentuale delle prime di servizio e sono contento di averle migliorate. A fine set guardo sempre le percentuali, dalla fine della scorsa stagione mi sono sentito più a mio agio partendo più in alto col movimento e sembra stia funzionando".
Alcaraz si giocherà un posto per la prima semifinale in carriera all'Australian Open con Alex de Minaur.
L'australiano ha dominato in lungo e in largo contro Alexander Bublik, rifilando al kazako un netto 6-4 6-1 6-1. La star di casa ha quindi difeso i quarti di finale della passata stagione, che potrà contare sul caldo pubblico di Melbourne nel big match con Alcaraz.
Attesa per gli italiani in campo da domani
Domani torna in campo Jannik Sinner, impegnato nel derby sulla Margaret Court Arena con Luciano Darderi.
Toccherà anche a Lorenzo Musetti, che sfiderà sulla Rod Laver Arena Taylor Fritz. Non giocherà Novak Djokovic, già ai quarti in virtù del forfait di Jakub Mensik.
Tra le donne avanza la numero uno Sabalenka
Al femminile, Aryna Sabalenka avanza ai quarti domando la giovane canadese Victoria Mboko. 6-1 7-6(1), in un'ora e 28 di gioco, il punteggio in favore della bielorussa, numero 1 Wta e del torneo, che vince il ventesimo tie-break consecutivo a livello Major battendo il record di 19 che apparteneva a Novak Djokovic.
Ai quarti Sabalenka incontrerà la statunitense Iva Jovic. La classe 2007, protagonista dell'eliminazione di Paolini al terzo turno, si presenta alla sfida sulla carta proibitiva senza aver perso un set nel torneo. Pesante 6-0 6-1 inflitto nella notte alla kazaka Yulia Putintseva in soli 54 minuti in campo.
Gauff sconfigge la Muchova
Pur con qualche difficoltà, Coco Gauff viene a capo dell'ostica Karolina Muchova. Dopo due ore la statunitense piega la ceca con il punteggio di 6-1 3-6 6-3.
La numero 3 del mondo ai quarti si scontrerà con Elina Svitolina. La n.12 Wta batte la 18enne Mirra Andreeva in un teso match Ucraina-Russia. 6-2 6-4, in un'ora e 24 minuti, il punteggio finale dell'incontro, terminato con una mancata stretta di mano tra le due giocatrici.