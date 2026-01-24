Sinner batte anche i crampi e il caldo, ora sarà derby italiano

AGI - Jannik Sinner vola agli ottavi dell'Australian Open di cui detiene il titolo battendo in 4 set (4-6 6-3 6-4 6-4) lo statunitense Eliot Spizzirri. Il n.2 due del mondo ha sconfitto anche i crampi e il gran cado.
"Ho avuto crampi prima alle gambe, poi al braccio, poi ovunque", ha ammesso Sinner. "Ma il tennis è uno sport mentale. Anche senza giocare al meglio, ho giocato al meglio delle mie possibilità", ha aggiunto. "Se voglio andare lontano qui, come per il resto della stagione, devo giocare bene quando fa caldo", ha insistito.
Al prossimo turno derby italiano con Luciano Darderi.
Il tetto dei campi chiuso per il gran caldo
Il caldo estremo australiano ha causato la sospensione del gioco sui campi dell'Australian Open e ha brevemente fermato la partita di Sinner, per consentire la chiusura del tetto del campo. Giocatori, spettatori e funzionari si sono scaldati il settimo giorno al Melbourne Park, dove le temperature hanno raggiunto i 40 C nel tardo pomeriggio.
Il match del terzo turno tra Sinner e l'americano Eliot Spizzirri alla Rod Laver Arena è stato interrotto per circa 10 minuti, dando il tempo al tetto di chiudersi. "Il gioco è sospeso per tutte le partite e gli allenamenti sui campi esterni", ha dichiarato il torneo su X. I tetti dei campi che li ospitano "verranno chiusi e rimarranno chiusi per il resto della partita".