Australian Open, Sinner domina Duckworth

AGI - Jannik Sinner accede al terzo turno degli Australian Open, imponendosi senza problemi sull'australiano James Duckworth, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il numero 2 al mondo, campione delle ultime due edizioni del primo slam dell'anno, al terzo turno affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 ATP, che, dopo aver eliminato il brasiliano Joao Fonseca (28), si è imposto sul cinese Yibing Wu al quinto set dopo 3 ore e 45 minuti di gioco.
"Ho servito nel modo giusto"
"Ogni partita è molto difficile, sono contento di essere al terzo turno. Ho risposto bene e servito nel modo giusto, sono contento della mia prestazione. So che Duckworth ha avuto tante operazioni in passato e sono felice di rivederlo qui ad alto livello, gli auguro il meglio per la stagione". Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria in tre set su James Duckworth e la qualificazione al terzo turno degli Australian Open.
The two best players in the world, and still lots of love between Sincaraz @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/FxSNXJ6Kyf— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2026
"Mi sento davvero bene"
"La preparazione? Mi sento davvero bene, dipende anche da come va la partita e in base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo - ha spiegato il numero 2 al mondo -. Sono contento della preparazione fatta, sia il mio corpo che la mia mente stanno molto bene e non c'è miglior modo di iniziare la stagione in un torneo speciale come questo", ha aggiunto.
Il prossimo avversario
C'è spazio per un commento sul suo prossimo avversario, lo statunitense Eliot Spizzirri: "L'ho guardato un po' anche l'anno scorso, è molto aggressivo e serve molto bene. Ho visto la sua partita di oggi. Vediamo cosa succede, non ho mai giocato contro di lui e non lo conosco ancora benissimo", ha spiegato Sinner.