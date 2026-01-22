Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego

AGI - Agli Australian Open Lorenzo Musetti si aggiudica il derby con Lorenzo Sonego battendolo per tre set a zero. Il match si è concluso per 6-3, 6-3, 6-4 a favore del tennista di Carrara. Per il secondo anno consecutivo, dunque, si sono affrontati due italiani al torneo.
Il neo Top 5 azzurro, al Melbourne Park, nel singolare maschile, ha sconfitto quindi l'amico Sonego con cui ha condiviso il titolo in doppio a Hong Kong, il loro primo in coppia nel circuito ATP dopo due finali perse.
Per Musetti una vittoria senza cedere un set
Il tennista di Carrara con questa vittoria raggiuge il terzo turno nel primo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. "Non è stata una partita facile, contro uno dei miei migliori amici del tour... Ho cercato di rimanere aggressivo e di mantenere un atteggiamento positivo. Sono molto orgoglioso di me stesso per questo", ha commentato.
Il prossimo avversario di Musetti
Semifinalista a Wimbledon nel 2024 e al Roland Garros lo scorso anno, Musetti affronterà sabato il greco Stefanos Tsitsipas (n. 35) oppure il tennista ceco Tomas Machac (n. 24) per avere la possibilità di raggiungere il quarto turno a Melbourne. "Sono entrambi forti in questo momento... Devo recuperare, godermi la vittoria e vedremo come prepararci per domani" a proposito di questa partita, ha commentato Musetti.
Nonostante un infortunio alla coscia destra verso la fine della partita, Sonego è comunque riuscito a salvare due match point, sul 5-4 con il proprio servizio, ma ha perso il terzo mancando un drop shot.