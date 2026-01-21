Manchester City rimborsa i tifosi dopo la sconfitta in Norvegia

AGI - Non solo le scuse a parole e con i gesti, ma anche con i fatti e con i soldi. I giocatori del Manchester City non si perdonano la sconfitta di ieri in casa del Bodo Glimt nella penultima giornata di Champions e, di conseguenza, il dispiacere dato ai 374 tifosi che hanno seguito la squadra nella lunga e fredda trasferta norvegese.
Ecco perché, all'indomani del 3-1 incassato, lo spogliatoio dei Citizens ha deciso di rimborsare il costo del biglietto (circa 25 sterline, ovvero poco meno di 29 euro) ai propri sostenitori, raccogliendo in totale 9.357 sterline (circa 10.740 euro).
La dichiarazione dei leader del City
«I nostri tifosi sono tutto per noi – la dichiarazione dei giocatori leader del City, Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ed Erling Haaland –. Sappiamo il sacrificio che i nostri tifosi fanno quando viaggiano in tutto il mondo per sostenerci in casa e in trasferta e non lo daremo mai per scontato. Sono i migliori tifosi del mondo.
Sappiamo che ci hanno sostenuto al freddo gelido e che hanno dovuto affrontare un lungo viaggio in una serata difficile per noi. Coprire il costo di questi biglietti per i tifosi che sono andati a Bodo è il minimo che possiamo fare».