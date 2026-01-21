A New York l'ultimo saluto a Rocco Commisso

AGI - Si sono celebrati oggi a New York i funerali di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina scomparso venerdì scorso all'età di 76 anni. Le esequie sono state celebrate nella Cattedrale di St Patrick, sulla Fifth Avenue a Manhattan. All'uscita, il feretro del patron del club Viola era accompagnato dalla moglie, Catherine, e dai figli Joseph e Marisa.
L'arrivo del feretro
Il ricordo della sindaca
"Non potevamo non esserci sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra Firenze. Penso che fosse importante la nostra presenza, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita e penso che lo dovevamo a Rocco, a una persona che ha amato tantissimo la nostra città, che ha amato tantissimo la Fiorentina". Parole della sindaca di Firenze, Sara Funaro, oggi presente ai funerali del patron del club Viola.
"Rocco Commisso era un uomo diretto, con una grande empatia, con obiettivi chiari, un uomo con cui si riusciva ad avere un dialogo molto franco. Penso che sia il minimo essere qui alla cerimonia".