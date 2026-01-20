Australian Open, Sinner schianta Gaston. Sarà derby Musetti-Sonego

AGI - Jannik Sinner vince al primo turno degli Australian Open e con lui sorridono anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Non è stata forse la vittoria che l'altoatesino avrebbe voluto per rompere il ghiaccio nella 'sua' Melbourne. Un match senza storia, scivolato via in un'ora e undici minuti tra i limiti fisici di un Hugo Gaston troppo fragile per reggere l'urto del vincitore delle ultime due edizioni.
Il punteggio recita 6-2 6-1 prima del ritiro del francese, regalando al numero 2 al mondo un passaggio del turno rapido che preserva le energie in vista di un altro match sulla carta abbordabile contro il padrone di casa James Duckworth, in tabellone principale con una wild card, reduce dalla vittoria in cinque set contro il lucky loser Dino Prizmic. Sarà la seconda tappa per Sinner in un percorso australiano che può trasformarsi in un appuntamento con la storia.
Sinner punta alla storia: tre titoli consecutivi
L'altoatesino punta infatti a diventare il secondo giocatore nell'era Open a vincere tre titoli consecutivi in singolare maschile nella storia del primo slam dell'anno dopo Novak Djokovic (capace di riuscirci dal 2011 al 2013 e di nuovo dal 2019 al 2021). Pronti, via e l'esordio stagionale riserva subito "un po' di tensione", come ammesso dallo stesso Sinner. Gaston ha tre palle break, ma non le sfrutta.
La cronaca del match contro Hugo Gaston
Jannik si affida al servizio per raddrizzare il game, andando poi a strappare il servizio nel sesto gioco. Sul 5-2 arriva un altro break che permette all'azzurro di chiudere il set in poco meno di quaranta minuti. L'intervento del dottore chiesto da Gaston è il segnale di una fine anticipata, un preludio ad un secondo set senza storia, condizionato dai problemi fisici del francese. Il numero 93 del ranking è limitato nei movimenti e nella spinta al servizio. Il 6-1 è la logica conseguenza di un match che si chiude con il ritiro di Gaston.
Le parole di Sinner dopo la vittoria
"Non è così che avrei voluto vincere, Hugo è un giocatore di talento, con un ottimo tocco - le parole di Sinner a caldo -. Sono felice di essere tornato qui, mi sono sentito bene, mi sono preparato nel modo giusto e ho lavorato molto. Ho giocato delle esibizioni, ma le partite ufficiali sono diverse. Adesso bisogna anche pensare un po' a godersi il campo, ci si allena per questo".
Musetti, Sonego e Darderi: il successo degli italiani
Avanza anche Lorenzo Musetti, che approfitta del ritiro nel quarto set di Raphael Collignon per cogliere il successo: 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 il punteggio quando il belga è costretto a gettare la spugna. Per la testa di serie numero 5 è pronto il derby con Lorenzo Sonego, che si sbarazza in tre set dello spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6-4 6-0 6-3 in un'ora e 46 minuti di gioco. Bene anche Luciano Darderi che la spunta in tre combattuti set - 7-6(5) 7-5 7-6(3) - sul cileno Cristian Garin. Al secondo turno incontrerà Sebastian Baez. Niente da fare per Luca Nardi, che si arrende al quarto a Yibing Wu.
Risultati del tabellone femminile e doppio
Al femminile si ferma subito Elisabetta Cocciaretto, reduce dal titolo nel Wta 250 di Hobart, costretta ad arrendersi al terzo set a Julia Grabher. Avanti la campionessa in carica Madison Keys ed Elena Rybakina fra le big. Buone notizie invece per Sara Errani e Jasmine Paolini, che inaugurano la stagione in doppio regolando per 6-3 6-2 la britannica Maia Lumsden e la cinese Qianhui Tang.