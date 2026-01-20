Tifosi di Roma e Fiorentina, stop alle trasferte fino a fine stagione
La decisione del Viminale dopo gli scontri in autostrada tra gli ultrà dei due club
AGI - Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine dell'attuale stagione calcistica.
La decisione del Viminale arriva a pochi giorni dagli scontri in autostrada tra gli ultrà dei due club incrociatisi mentre seguivano la propria squadra (la Roma a Torino, la Fiorentina a Bologna) ma tiene conto anche di episodi pregressi.
Gli scontri sono avvenuti attorno alle 12.30 di domenica sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.