L'Inter cade contro l'Arsenal in Champions, ora è fuori dalle prime otto 

AGI - All'Inter non riesce l'impresa, che l'avrebbe avvicinata agli ottavi di finale di Champions. A San Siro, nella penultima giornata della prima fase, esulta solo l'Arsenal, che indirizza il match nella prima mezz'ora e lo chiude nel finale, vincendo 3-1 e conquistando il settimo successo in altrettanti incontri.
Si comincia con Chivu che sorprende scegliendo Acerbi, schierato al centro della difesa con Akanji nel ruolo di braccetto destro, e che scommette su Sucic. Panchina iniziale per Bisseck e Mkhitaryan, e anche l'Arsenal fa turnover: fuori inizialmente Gabriel, Ødegaard, Martinelli, Rice, Havertz e Gyökeres.
Il pressing dei Gunners
L'avvio è dominante per i Gunners, che schiacciano l'Inter col pressing fino alla prima costruzione di Yann Sommer e la mettono in crisi. L'Arsenal la sblocca al 10', con un episodio fortunato: tiro-cross deviato di Timber, Luis Henrique tiene in gioco Gabriel Jesus che sigla l'1-0. L'Inter reagisce subito e, dopo soli otto minuti, la pareggia con Sucic, che trova un gran gol: tiro sotto l'incrocio dopo un batti e ribatti al limite dell'area.
Il raddoppio dell'Arsenal
I nerazzurri provano anche a trovare il vantaggio, ma sprecano con Thuram e si fanno nuovamente colpire dai Gunners, che siglano la 19a rete da calcio piazzato. Merito di Trossard, che fa da sponda per Gabriel Jesus mentre i compagni disturbano i difensori e Sommer: doppietta del brasiliano e 2-1 al 31'. Luis Henrique e Lautaro sprecano il possibile pari, mentre Raya salva su Dimarco.
Il gol che chiude la partita
Si va dunque al riposo col vantaggio dell'Arsenal e, nella ripresa, l'Inter reclama un rigore su Lautaro (episodio dubbio) e attacca a testa bassa. L'ingresso in campo di Pio Esposito dà nuova linfa ai nerazzurri, che sfiorano il pari con l'ex Spezia e spingono con l'azzurro e Frattesi incursore, ma rischiano in contropiede. Il primo tentativo dell'Arsenal (con Saka) sbatte su Sommer, il secondo è vincente con tutta l'Inter in attacco su un corner.
La ripartenza premia Viktor Gyökeres, che approfitta di un rimpallo tra Saka e il difensore per colpire dal limite dell'area. Sommer battuto ed è 3-1 all'84', con l'Inter che a questo punto non ha più energie per reagire e si arrende al ko.
I nerazzurri perdono la terza gara consecutiva in Champions, seppur dopo aver lottato a testa alta per 70 minuti, e si fermano a quota 12 punti complicando il cammino verso gli ottavi.
L'Inter è momentaneamente fuori dalla top-8 (nona) e, pur battendo il Borussia Dortmund nell'ultimo turno, i playoff potrebbero diventare una realtà per Chivu. L'Arsenal, invece, fa sette su sette e ipoteca il primo posto: Gunners a quota 21 punti e irraggiungibili per tutti.