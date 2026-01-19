Matteo Arnaldi fuori dall'Australian Open: ko in tre set per un dolore al piede

AGI - Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno dell'Australian Open: il 24enne sanremese, numero 65 del mondo, ha ceduto in tre set (6-4, 6-2, 6-3) al russo Andrey Rublev, numero 15 ATP, in poco meno di due ore di gioco.
"Oggi è andata peggio del previsto, sinceramente", ha spiegato al termine Arnaldi. "Sapevo di non essere al 100%, e ovviamente in partita c'è sempre un po' di tensione, ma già al secondo o terzo game ho fatto un paio di scivolate e ho iniziato a sentire il fastidio al piede. Da quel momento è stato un match di sofferenza, difficile. Ho male, giocare così non ha senso; abbiamo fatto tutto quello che mi è stato detto di fare ma ho ancora troppo dolore".
L'infortunio misterioso di Arnaldi
L'infortunio al piede "è un problema che mi porto avanti da un po' di tempo", ha aggiunto il tennista ligure. "In teoria adesso è risolto, da tutte le analisi e i controlli che sono stati fatti il piede è a posto, però continua a far male, in campo fa male come prima". Arnaldi ha sottolineato che il dolore è diventato troppo intenso: "Ci stavo convivendo, ho giocato per un bel po' con questo fastidio, tutto l'anno scorso, ma adesso inizia a essere un po' troppo. In teoria il problema è passato, ma non è passato per niente. Quello che non capiamo è il perché: prima c'era una microfrattura, adesso non c'è più niente".
Così passano in secondo piano anche i progressi con il nuovo coach, Jean-Marcel Bourgault Du Coudray. "Stiamo facendo un gran lavoro, anche se ovviamente con questo problema al piede non riesco a metterlo in mostra. Secondo me sto giocando meglio di qualche anno fa, però se non sto bene in campo non riesco a fare il mio gioco". L'obiettivo resta il recupero completo per poter esprimere il potenziale raggiunto con la nuova guida tecnica.
Gli altri risultati dell'Australian Open
Nelle altre partite, a Daniil Medvedev sono servite tre ore per piegare la resistenza dell'ottimo Jesper de Jong: 7-5, 6-2, 7-6(2) per il russo, che al secondo turno incontrerà il francese Quentin Halys. Il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del tabellone, si è ritirato per un problema al bicipite femorale nel corso della sfida con Nuno Borges, con il portoghese avanti 3-6, 6-4, 6-4. Non sbagliano Tommy Paul (6-4 6-3 6-3 su Kovacevic), Alex de Minaur (6-2 6-2 6-3 contro McDonald) e Alejandro Davidovic Fokina (6-2 6-3 6-3 a Misolic). Learner Tien la spunta al quinto set nel derby con Marcos Giron: 7-6(2) 4-6 3-6 7-6(3) 6-2, in tre ore e 43 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 29 ATP. Al secondo turno anche Hamad Medjedovic, Alexander Shevchenko e Fabian Marozsan, che eliminano rispettivamente Mariano Navone, Elias Ymer e Arthur Rinderknech.