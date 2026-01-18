Il Milan batte il Lecce e vola a -3 dall'Inter

AGI - Il Milan scardina il fortino del Lecce e si impone per 1-0 nel posticipo della domenica. È la prima rete in Italia di Fullkrug, inizialmente in panchina, a regalare una preziosa vittoria a Maignan e compagni.
Le occasioni del primo tempo
La prima occasione è per i padroni di casa e arriva al 6'. Ricci allarga sulla destra per Saelemaekers, che si porta la palla sul sinistro e ci prova con una conclusione a rientrare ma la sfera esce a lato. Il belga è il più attivo dei suoi e al 34' imbuca in area per Pulisic che, da posizione defilata, ci prova con un destro sul primo palo che Falcone salva in corner con i piedi. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.
La ripresa e le parate decisive di Falcone
Nella ripresa, è Gabbia il primo a provarci all'8' con un'incornata che termina però alta. Quattro minuti dopo, ci vuole un super Falcone per salvare i suoi con una parata in tuffo sul primo palo che nega la gioia del gol a Ricci. Al 17', Leao manda in porta Pulisic con un delizioso tocco di prima ma il destro ravvicinato dello statunitense viene respinto da un nuovo super intervento in tuffo sulla sua sinistra.
Al 28', il solito Falcone si getta in mischia sul neoentrato Fullkrug e gli impedisce di concludere a rete da pochi passi. Il tedesco entra alla grande in partita e, al 31', sblocca il match.
Gabbia lancia Saelemaekers sulla destra, il belga pennella un gran pallone in mezzo e Fullkrug insacca di testa per l'1-0, siglando la sua prima rete con la nuova maglia. Nel finale, i salentini non riescono a impensierire Maignan e anzi in pieno recupero c'è ancora tempo per un miracolo di Falcone su Nkunku, con il risultato che non cambierà più.
Classifica e punti fondamentali per il Milan
Grazie a questa vittoria, il Milan si prende tre punti fondamentali e si riporta a -3 dall'Inter capolista, mantenendo viva la corsa scudetto. I giallorossi (i salentini) restano invece in una posizione difficile, occupando il terzultimo posto a quota 17, al pari della Fiorentina. La lotta per la salvezza si fa sempre più intensa per la squadra ospite.