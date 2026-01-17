Europei, Guignard e Fabbri d'argento nella danza

AGI - Charlene Guignard e Marco Fabbri conquistano l'argento europeo, un metallo che mancava alla loro nobile collezione. Dopo tre titoli consecutivi, la coppia della danza azzurra all'Utilita Arena di Sheffield ha ceduto lo scettro al duo francese Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron.
Guignard-Fabbri, terzi a metà gara, nel programma libero di questa sera hanno emozionato completando il loro esercizio senza sbavature e totalizzando 210.34 punti. Per Charlene e Marco, compagni nello sport e nella vita, atleti delle Fiamme Azzurre e allenati dall'ex azzurra Barbara Fusar-Poli, si tratta di un'ottima prestazione, dopo un autunno contraddistinto da alcune controprestazioni (sono rimasti esclusi dalla finale del Grand Prix), a tre settimane dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. I transalpini, già al comando dopo la rhythm, hanno vinto con 222.43 punti. Per Cizeron, 31 anni, si tratta di un ritorno sul tetto d'Europa. Infatti, dal 2015 al 2019 aveva dominato insieme a Gabriella Papadakis conquistando cinque ori. Bronzo ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson (209.51).
La storia delle medaglie europee di Guignard-Fabbri
Per Charlene e Marco, quella di Sheffield 2026 è stata la quattordicesima partecipazione ai Campionati europei. La prima medaglia, sette anni fa, fu il bronzo a Minsk 2019. Dopo il quarto posto nel 2020 a Graz, sono arrivati il bronzo di Tallinn 2022, e i tre ori consecutivi a Espoo 2023, Kaunas 2024 e Tallinn 2025.
Il medagliere di Sheffield 2026 e l'assenza russa
L'Italia, dopo aver vinto il medagliere nelle ultime tre edizioni, chiude al terzo posto quello di Sheffield con tre medaglie (Nazione più medagliata anche grazie all'argento di Matteo Rizzo e al bronzo di Lara Naki Gutmann) alle spalle della Georgia, vincitrice di due ori, e dell'Estonia, vincitrice dell'oro tra le donne. È importante notare che dal 2023 non prendono parte i pattinatori russi che storicamente hanno sempre dominato il medagliere.
Prossime edizioni e qualificazioni olimpiche
La prossima edizione del Campionato europeo, la 118esima, si terrà dal 25 al 31 gennaio 2027 a Losanna in Svizzera. L'ultima volta che la città, sede dell'Olympic House, ospitò la rassegna continentale risale al 2002, mentre per la Svizzera sarà la ventunesima volta, un record. Il prossimo anno l'Italia potrà iscrivere ancora tre uomini e tre donne a livello individuale, due coppie di danza e due d'artistico (a Sheffield c'era la possibilità di iscriverne tre, ma Conti-Macii non erano presenti a seguito di un lieve infortunio della dama).