Forfait di Berrettini agli Australian Open 

AGI - Niente Australian Open per Matteo Berrettini. Il 29enne tennista romano, semifinalista nel 2022 e che avrebbe dovuto esordire con Alex De Minaur, non sarà al via del primo Slam della stagione. "Mi dispiace davvero dovermi ritirare dal torneo - è il messaggio di Berrettini in un post riportato dagli account social degli Australian Open - Mi è sempre piaciuto essere qui, giocare e sentire il vostro incredibile supporto. Vi ringrazio per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto”.
L'ex numero 6 del mondo, che nei giorni scorsi aveva preso parte al Kooyong Classic in vista dello Slam australiano, si è cancellato in extremis dal main draw dopo aver annullato la prevista conferenza stampa in occasione del media day.
I primi dubbi erano iniziati venerdì, quando Berrettini ha alzato bandiera bianca dopo una partita contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer al Red Bull Bassline, uno degli eventi collaterali nella Opening Week dell'Australian Open, come il One Point Slam. Il tennista romano, protagonista del trionfo dell'Italia in Coppa Davis a novembre, salterà il suo sesto Slam negli ultimi quattro anni.