Sinner battuto dal dilettante Jordan Smith al One Point Slam di Melbourne

AGI - Il dilettante Jordan Smith vince il torneo "One Point Slam" che ha divertito il pubblico di Melbourne. Sessantaquattro giocatori al via, pro e amatori, in sfide da un solo punto. In campo anche i big del tennis mondiale: il numero 1 Carlos Alcaraz e il numero 2 Jannik Sinner, ma anche tanti altri campioni, vecchie glorie e semplici amatori.
Tra risate, grandi colpi e improbabili tentativi, il torneo ha appassionato il pubblico sugli spalti. Lo spagnolo Alcaraz è stato eliminato agli ottavi dalla greca Maria Sakkari, mentre Sinner si è arreso, sbagliando la battuta, a Jordan Smith, ovvero il vincitore del torneo.
Jannik Sinner's first loss at the Australian Open since 2023— Tennis Channel (@TennisChannel) January 14, 2026
Amateur Jordan Smith advances after Sinner fails to make his serve! #AusOpen pic.twitter.com/gDryQ3pG7Y
Dopo aver sbarrato la strada all'altoatesino, l'australiano ha eliminato la numero 4 Wta Amanda Anisimova, per poi affrontare e battere in semifinale lo spagnolo Pedro Martinez, numero 71 del mondo. In finale sfida contro Joanna Garland, taiwanese numero 122 del mondo, battuta anche lei.
Jordan Smith, dilettante del New South Wales, si aggiudica dunque il titolo e con lui un milione di dollari australiani (circa 570mila euro). "Non ho parole - le parole a caldo di Smith riportate da Supertennis - Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un'esperienza incredibile!".