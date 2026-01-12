In campo in Champions il pallone celebrativo dei 25 anni

AGI - Per celebrare i 25 anni di partnership tra adidas e la Uefa Champions League, celebrando allo stesso tempo i momenti indimenticabili e i giocatori leggendari che hanno plasmato la competizione di generazione in generazione, arriva il pallone ufficiale in edizione limitata di adidas che sarà utilizzato in campo nella settima e ottava giornata.
Al centro di questo anniversario c'è una rivisitazione dell'originale pallone ufficiale 'FINALE 1', meticolosamente riprogettato per il calcio di oggi. Il pallone del 25° anniversario ripropone gli stessi colori e la stessa grafica visti nel primo design "starball", introducendo al contempo un moderno effetto cangiante che passa gradualmente dal nero al viola in base all’angolazione.
Il logo speciale per i 25 anni
Per onorare questo traguardo storico, l'azienda ha anche creato uno speciale logo per il 25° anniversario, ben visibile sul pallone a simboleggiare il rapporto duraturo tra adidas, la Uefa Champions League e i giocatori che ne hanno segnato la storia.
Standard di gioco e tecnologia
Mantenendo i più alti standard di gioco, il pallone adotta la stessa costruzione senza cuciture termosaldata presente nei recenti Palloni Ufficiali della Uefa Champions League, garantendo prestazioni d'élite attraverso precisione, consistenza e controllo ottimali in tutte le condizioni di gioco.
La starball: simbolo della Champions
Sin dal suo debutto, la "starball" di adidas ha superato il suo ruolo di pallone da gioco per diventare un simbolo dello spirito e dell'identità della Uefa Champions League. Ogni edizione del pallone ha catturato l'essenza della competizione, dalle città ospitanti ai giocatori che alla fine sollevano il trofeo, diventando un simbolo della storia del calcio che si sta scrivendo.
Momenti iconici e leggende
Per 25 anni, è stato presente nei momenti più indimenticabili della competizione: il tiro al volo di Zinedine Zidane nella finale del 2002, i colpi di genio che hanno definito l'epoca di Leo Messi e innumerevoli altre giocate che sono entrate a far parte della memoria calcistica globale.
Per rendere omaggio a questa eredità, adidas ha riunito leggende passate, presenti e future della Uefa Champions League in una serie di immagini. Zinedine Zidane, Leo Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Lamine Yamal appaiono uniti intorno al pallone che è stato al centro dei loro momenti decisivi, rappresentando 25 anni iconici di storia e il passaggio di testimone alle generazioni future.