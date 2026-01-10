Fa Cup, favola del Macclesfield: Palace eliminato in ricordo del giocatore scomparso

AGI - Il 16 dicembre il Macclesfield, squadra della sesta serie inglese, perdeva il suo attaccante 21enne Ethan McLeon in un incidente stradale di ritorno da una trasferta. Meno di un mese dopo i suoi compagni hanno firmato una delle più grandi imprese nella storia della Fa Cup eliminando la squadra detentrice, il Crystal Palace, che milita in Premier League e lo sopravanza di 117 posizioni. Si tratta di una di quelle favole che spesso la Coppa d’Inghilterra regala ma stavolta nasce da una tragedia perché i genitori di McLeon erano in tribuna e i 5300 spettatori gli hanno dedicato due striscioni.
Il Macclesfield, squadra della zona di Manchester allenata dal fratello minore di Wayne Rooney, John, ha meritato in pieno la promozione al quarto turno: dopo il gol al 43mo del capitano Paul Dawson ha raddoppiato al 60mo con Isaac Buckley-Ricketts. Il Palace ha accorciato con la punizione di Yeremy Pino al 90’, ma nel recupero i Silkmen (soprannome della squadra di casa) hanno tenuto dando il via ai festeggiamenti con invasione di campo e i giocatori portati in trionfo.
I genitori di McLeon sono scesi a celebrare con il tecnico della la squadra. “Gli ho detto che ci stava sicuramente guardando oggi, lo sento che è qui con noi”, ha detto Rooney, “averli qui ha significato tanto”.
Una curiosità: il Macclesfield è la prima squadra ‘non League’ (non professionistica) a eliminare la detentrice della Fa Cup dal 1908-1909 quando proprio il Crystal Palace superò i Wolves al primo turno.