L'inter batte il Parma 2-0 e va a +4 su Milan e Napoli

AGI - Nella nebbia del Tardini l'Inter supera il Parma per 2-0 e approfitta della frenata casalinga del Napoli contro il Verona. Grazie alle reti di Dimarco e di Thuram, i ragazzi di Chivu infilano così la sesta vittoria consecutiva in campionato, consolidando il proprio primato in classifica.
Il risultato finale sta stretto agli ospiti, decisamente troppo spreconi in zona gol: per i ducali, invece, arriva l'ennesima prestazione incolore e povera di idee offensive. Nella mezzora iniziale di partita, prima di trovare il vantaggio, la formazione meneghina viene fermata per due volte dalla traversa. In entrambi gli episodi, Corvi è provvidenziale, deviando sul montante prima il tiro dal limite di Bisseck, poi il tentativo ravvicinato di Esposito. Nel mezzo i nerazzurri hanno concesso un'occasione clamorosa al Parma in contropiede: al 29' Ondrejka viene colpevolmente dimenticato dalla difesa avversaria e in spaccata spedisce sull'incrocio dei pali l'assist al bacio di Valeri. Dopo lo spavento corso, l'Inter sembra faticare a capitalizzare il proprio dominio, anche a causa dello scarso cinismo di Lautaro. Sul finale di frazione, però, gli ospiti riescono a trovare la rete dell'1-0, grazie a Dimarco.
Il gol di Dimarco e il Var
Dopo aver sfondato sulla sinistra, l'esterno nerazzurro riceve palla da Esposito e segna di destro, facendo passare il pallone sotto le gambe di Corvi. La marcatura viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma poi Colombo la convalida con l'aiuto del Var.
La ripresa e il raddoppio nerazzurro
Nella ripresa il copione del match non cambia: l'Inter mantiene il pallino del gioco, mentre il Parma fatica a costruire. Al 54' Corvi mette i guantoni sul destro a giro di Sucic: al 69' il croato ha un'altra chance a tu per tu col portiere crociato, ma si lascia ipnotizzare, fallendo clamorosamente il gol del raddoppio. Il finale è di pura gestione per i nerazzurri che, in pieno recupero, trovano il 2-0 con Thuram, lanciato in campo aperto. Qualche minuto prima, il Var aveva annullato il gol dell'ex di Bonny per un tocco col braccio.
Classifica e scenari futuri
Con questo successo, l'Inter sale a quota 42 punti e si porta momentaneamente a +4 sul Milan secondo (in campo domani contro il Genoa). Il Parma frena ancora e rimane quindicesimo con 18 punti.