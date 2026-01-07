Lamine Yamal è il giocatore più caro al mondo, vale 343 milioni
Lamine Yamal è il giocatore più caro al mondo, vale 343 milioni
Lamine Yamal è il giocatore più caro al mondo, vale 343 milioni

Secondo la classifica del Cies, l'Osservatorio sul calcio, seguono Erling Haaland (255 milioni) e Kylian Mbappé (201 milioni)
AGI - Non è sul mercato perché il Barcellona se lo tiene stretto, ma se qualcuno volesse pensare di prendere Lamine Yamal dovrebbe spendere almeno 343 milioni di euro. Questo il valore attribuito al gioiello blaugrana dal Cies, l'Osservatorio sul calcio, che ha stilato la Top100 dei giocatori più cari al mondo tenendo conto di fattori quali età, contratti e club di appartenenza.

Yamal precede in questa speciale classifica Erling Haaland (255 milioni) e Kylian Mbappé (201 milioni).

Fra i primi 10 nessun giocatore della serie A: per trovarne uno bisogna scendere al 14esimo posto occupato dallo juventino Kenan Yildiz, valutato 121 milioni. Qualche posizione più in là (19) c'è l'interista Lautaro Martinez (109,6 mln) col campionato italiano che annovera altri tre giocatori in classifica: Rasmus Hojlund del Napoli (92,8 mln) e gli altri due nerazzurri Pio Esposito (75 mln) e Alessandro Bastoni (62 mln). L'italiano più 'caro' è invece Gigio Donnarumma - che primeggia anche fra i portieri - con 81,4 milioni.

