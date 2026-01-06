Il Como vince a Pisa (3-0) e respira aria di Europa

AGI - Il Como espugna anche l'Arena Garibaldi e centra la terza vittoria consecutiva: 3-0 al Pisa, con i lariani che continuano a sognare un posto in Europa. Decidono la doppietta di Anastasios Douvikas e un gol di Maximo Perrone.
La formazione ospite prova a partire subito forte, costruendo la prima occasione al 4' con Nico Paz, la cui conclusione su schema da corner viene respinta da Semper. Quattro minuti più tardi i nerazzurri vanno vicini alla rete del vantaggio con Tramoni che, su assist di Nzola, sfiora il palo con un insidioso destro. Intorno alla mezz'ora il Como torna a farsi vedere in avanti, mentre al 41' Nzola sciupa una buona opportunità in area di rigore.
Il primo tempo e le occasioni mancate
La prima fase di gioco è caratterizzata da un Como aggressivo, che al 4' costruisce la prima occasione con Nico Paz, respinta da Semper. Al 16' l'argentino perde un brutto pallone e Nzola prova ad approfittarne, ma il suo tiro viene respinto da Ramon. Poco dopo, i nerazzurri (Pisa) vanno vicini al vantaggio con Tramoni. Intorno alla mezz'ora il Como torna a farsi vedere in avanti con il solito Nico Paz che, lanciato da Da Cunha, trova nuovamente l'opposizione di un attento Semper. A pochi secondi dall'intervallo, Ramon rimedia una pesante ammonizione, che lo costringerà a saltare la prossima gara contro il Bologna.
La ripresa e la doppietta di Douvikas
Nella ripresa il Pisa torna in campo con maggiore convinzione. Al 48' e al 52' l'asse Tramoni-Piccinini si riaccende con due tentativi che vengono arginati da un attento Butez. Dopo un momento di sbandamento, gli uomini di Cesc Fabregas tornano a spingere con decisione, tanto che al 68' trovano la rete del vantaggio con un tiro dal limite dell'area di Maximo Perrone. I toscani accusano il colpo e prestano il fianco al contropiede avversario: al 76', infatti, Anastasios Douvikas riceve palla da Jesus Rodriguez, entra in area e batte Semper con un diagonale.
Nonostante l'uno-due pesantissimo, il Pisa all'85' ha una grande chance per riaprire la partita con un calcio da rigore conquistato da Leris. Sul dischetto si presenta Nzola, che calcia male e agevola la parata di Butez. In pieno recupero anche i lariani guadagnano un penalty in seguito ad un fallo di Coppola su Douvikas: quest'ultimo dagli undici metri spiazza Semper e, con la sua personale doppietta, fissa il punteggio sul definitivo 3-0.
Classifica e prossimi impegni
In virtù di questo successo, il Como vola a 33 punti in classifica, agganciando provvisoriamente Roma e Juve, e consolidando la sua corsa per l'Europa. Il Pisa, al contrario, resta in zona retrocessione a quota 12. I lombardi torneranno in campo già sabato pomeriggio per il big-match del Sinigaglia contro il Bologna; i toscani, dal loro canto, saranno ospiti dell'Udinese al Bluenergy Stadium.