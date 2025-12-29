Non solo Sinner, il 2025 altro anno d'oro per il tennis italiano

AGI - Il 2025 è stato di nuovo un anno d'oro per il tennis italiano che consolida il suo dominio mondiale a livello maschile e la sua forza anche tra le donne. La notizia è che Jannik Sinner, impegnato a contendersi il tetto del mondo con Carlos Alcaraz, è accompagnato da un movimento in vertiginosa crescita.
Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono stati i protagonisti del trionfo in Coppa Davis a Bologna, facendo dell'Italia la prima nazione dal 1972 a vincere tre volte di fila l'insalatiera, la prima a farlo da quando non esiste più il Challenge Round. Un'impresa incredibile, tenuto conto che Cobolli è stato protagonista di due rimonte epiche e alla fine i due singolaristi amici fin da bambini hanno portato tutti i punti azzurri delle Final 8, chiuse da imbattuti.
Lorenzo Musetti e l'Olimpo della terra battuta
Lorenzo Musetti si è avvicinato all'Olimpo del tennis: con la finale a Montecarlo e le tre semifinali a Madrid, Roma e Parigi è entrato nel club dei sette tennisti arrivati almeno al penultimo atto nei quattro grandi eventi su terra battuta nell'arco della stessa stagione.
Jannik Sinner
Jannik Sinner ha chiuso la stagione da numero 2 del mondo alle spalle di Alcaraz ma può consolarsi per aver conquistato sei titoli tra cui Wimbledon, Australian Open e le ATP Finals a Torino. Non a caso la International Tennis Federation lo ha nominato per il secondo anno di fila campione del mondo in singolare maschile, al pari della coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini per il doppio femminile. Il 23enne altoatesino è diventato il primo italiano campione in singolare maschile a Wimbledon e ha raggiunto complessivamente 66 settimane da numero 1 del mondo e vinto sei titoli nel circuito maggiore (senza contare le finali perse al Roland Garros e allo US Open, sempre contro Alcaraz).
Il successo femminile: Paolini, Errani e la Billie Jean King Cup
Tra le donne ci sono Jasmine Paolini e compagne che hanno messo in bacheca la seconda Billie Jean King Cup di fila battendo a settembre 2-0 gli USA in finale. Errani e Paolini hanno trionfato in doppio al Roland Garros, il loro primo Slam, e agli Internazionali BNL d'Italia a Roma dove la toscana ha centrato la doppietta singolare-doppio, impresa riuscita solo a Vera Zvonareva a Indian Wells nel 2009. Il loro legame va oltre il campo: a fine anno, è stato annunciato che Sara entrerà nello staff di Jasmine per curare la parte tattica, pur continuando a giocare insieme nel circuito.