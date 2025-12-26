Pattinaggio, 16 azzurri agli Europei. Obiettivo il medagliere

AGI - L'Italia si presenterà ai Campionati europei di pattinaggio di figura di Sheffield (13-18 gennaio) con uno dei contingenti più numerosi di sempre, ben 16 atleti. In occasione della 117esima edizione della kermesse continentale, la squadra italiana sarà presente con tre uomini, altrettante donne e coppie d'artistico, e due di danza. I nomi dei pattinatori italiani che graffieranno il ghiaccio dell'Utilita Arena Sheffield sono stati anticipati dall'International Skating Union (Isu), l'Unione internazionale pattinaggio. Nelle ultime tre edizioni, l'Italia ha vinto il medagliere degli Europei ma non era presente la Russia, storicamente la nazione più forte nel pattinaggio di figura in tutte e quattro le categorie.
Per quanto concerne la categoria maschile, gli azzurri in gara saranno il campione italiano e quarto alla finale del Grand Prix, Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Nikolaj Memola. La commissione tecnica della Federazione italiana (Fisg), per quanto riguarda i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, dovrà portare il contingente a due, ovvero scegliere tra Rizzo e Memola, quest'ultimo nelle ultime settimane non in perfette condizioni fisiche.
La squadra femminile
Per la gara femminile, l'Italia agli Europei potrà schierare tre atlete che sono Lara Naki Gutmann, Sarina Joos e Anna Pezzetta. Gutmann, campionessa italiana e in forte crescita nelle ultime stagioni, sarà l'unica azzurra che gareggerà ai Giochi olimpici.
Le coppie d'artistico
Tre le coppie italiane agli Europei: si tratta di Sara Conti-Niccolò Macii, che lotteranno per il titolo con i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Irma Caldara-Riccardo Maglio (questi ultimi chiamati a sostituire Lucrezia Beccari e Matteo Guarise). Ai Giochi i due tandem dovrebbero essere Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini.
La danza sul ghiaccio
Nella danza, Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci da una difficile prima parte di stagione, possono puntare al metallo più pregiato per arrivare con un morale più alto ai Giochi olimpici. A Sheffield ci saranno anche Victoria Manni e Carlo Roethlisberger che, però, dovranno fare da spettatori alla gara olimpica.